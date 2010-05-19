ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی اصلی ترین چالش مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر چهارشنبه در دومین کنفرانس برنامه ریزی ومدیریت شهری با تاکید بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و خدماتی شهری در راستای تحقق مدیریت شهری، افزود: امروز مشاهده می شود که اگر شهرداری بخواهد خدمات یا پروژه ای را درمنطقه ای از شهر انجام دهد، سایر دستگاه ها که باید همکاری لازم را داشته باشند، به دلیل عدم تخصیص بودجه یا نداشتن برنامه، این همکاری صورت نمی گیرد.

شهردار مشهد گفت: گاهی برای اجرای یک طرح یا پروژه تمامی امکانات و شرایط مهیاست، اما به دلیل عدم همکاری یک مدیر و مجموعه اش، اجرای پروژه کلاً منتفی می شود.

پژمان با تاکید بر اینکه شهرداری کلانشهرها، یک ابر سازمان تشکیل داده اند تا شهری بزرگ را با تمامی مشکلات آن اداره کنند، اظهار داشت: اولین گام در مدیریت شهری برنامه ریزی وارائه طرحی مشخص و جامع است چرا که اداره کلان شهرها بدون برنامه و طرح مشخص قطعاً به نتیجه نمی رسد.

وی اولین پارامتر در برنامه ریزی شهری را برآورد جمعیت و کنترل آن عنوان کرد و گفت: طرح این سوالات که چه تعداد جمعیت در طول زمانهای مختلف در شهر خواهیم داشت، استقرار آن ها چگونه است و سوالاتی از این دست، مسائلی است که مدیران باید از آن مطلع باشند، زیرا خدمات تابع مستقیم از جمعیت است.

شهردار مشهد مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرها به کلانشهرها را از مشکلات اساسی برآورد جمعیت در نقاط مختلف شهرهای بزرگ دانست و افزود: در کلان شهری مانند مشهد که مهاجرت و حاشیه نشینی درآن بی رویه و خارج از کنترل است برنامه ریزی برای پاسخگویی به خواست شهروندان که هرکدام به دلیل تفاوت های فرهنگی درخواست های متفاوتی دارند بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه اسکان و جلوگیری مهاجران اغلب سرخود و خارج از برنامه شهرداری کلان شهرهاست گفت: برای مدیریت کلان شهرها قطعاً ارائه طرح ها و لایه های دیگر جز سند تفضیلی لازم است که به عنوان نمونه د رحوزه حمل ونقل یا در جمع آوری پسماندها و طرحهای جامع ارائه می شود.

پژمان با یاد آوری اجرای طرح جامع شهر مشهد وهزینه هایی که این طرح بر دوش شهرداری می گذارد افزود: 2 سال قبل طرح جامع شهر مشهد درمورد اصلاح و اجرای برخی معابر و راههای سطح شهر تصویب شد که اجرای آن اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان لازم است و با در آمد شهرداری ، اگر حدود 20 سال هیچ پروژه ای اجرا نکنیم و کل درآمد شهرداری را کنار بگذاریم تنها این بخش طرح را اجرا خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با ارائه برخی طرح ها و همکاری عمومی در پرداخت عوارض و حقوق شهرداری درآینده بتوان خدمات مناسبی را به مردم در کلان شهرها ارائه کرد.