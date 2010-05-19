ترافیک همدان روز به روز پیچیده تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی نحوه تدوین و اجرای برنامههای میانمدت (پنج ساله) شهرداریهای بالای 50 هزار نفر جمعیت کشور اظهار داشت: در برنامهریزیهای بلندمدت باید به حمل و نقل شهری و عبور و مرور توجه کرد چراکه میزان ترافیک شهرها نسبت به پنج سال گذشته حداقل دو برابر شده است که این معضل در آینده بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه شتاب در افزایش وسایل حمل و نقل شهری بسیار است، اظهار داشت: در طرحهای جامع و تفصیلی مواردی برای ساماندهی ترافیک دیده شده و باید در طرحهای ترافیکی حتماً برنامه درازمدت را لحاظ کنیم تا شهر با مشکل روبهرو نشود.
وی به معضل ترافیک در شهر تهران اشاره کرد و با بیان اینکه متأسفانه هر برنامهای که اجرا میشود قادر به حل ترافیک نیست، خاطر نشان کرد: باید در راستای جلوگیری از استفاده وسایل نقلیه شخصی و سوق دادن مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، فرهنگسازی صورت گیرد، چرا که در غیر این صورت ترافیک به معضلی بزرگ در جامعه تبدیل میشود.
سیدحسن موسوی ادامه داد: اگر شهرداریها بدون برنامهریزی کارها را انجام دهند نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت، چرا که اجرای برنامهها از روی سلیقه، آنها را دچار روزمرگی میکند و در مواردی هم برخی اصول مورد غفلت واقع میشود و رسیدن به اصل و هدف را شامل نمیشود.
وی گفت: در برنامهریزیها باید درآمد و هزینه با هم در نظر گرفته شوند، چرا که در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات شهرداریها، نداشتن درآمد پایدار است که این امر برنامهریزیها را با مشکل همراه میکند.
سیدحسن موسوی با بیان اینکه نباید فقط به درآمد پروانههای ساختمانی اکتفا کرد، اظهار داشت: باید درآمدها به درستی هزینه شوند، چرا که شهرداریها سازمانهای مستقل و غیردولتی هستند که اعتبارات دولتی برای آنها به منزله کمک است و نباید درآمدهای دولتی را به عنوان درآمدهای پایدار تلقی کنند.
معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه شهرداریها در خدمترسانی به مردم، وظایف خاصی دارند، گفت: در انجام این وظایف باید به نقاط محروم و اقشار آسیبپذیر توجه داشت، به طوری که در انجام وظایف باید خود و زیرمجموعه خود را توجیح کنیم که در خدمت به مردم اخلاص در عمل را سرلوحه کار قرار دهند.
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