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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۳۲

دو تن از مدیران معاونت آب و خاک منصوب شدند

دو تن از مدیران معاونت آب و خاک منصوب شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: دو تن از مدیران معاونت آب و خاک و صنایع وزارت کشاورزی مستقر در ماهدشت کرج طی احکام جداگانه ای از سوی معاون این مرکز منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون آب و خاک و صنایع جهاد کشاورزی طی احکام جداگانه ای مهندس عبدالحسین بهنام زاده را به سمت مدیرکل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری و مهندس علیرضا پرستار را به سمت مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی منصوب کرد.

 مهندس سید رحیم سجادی توسعه شبکه ها و روشهای نوین آبیاری را نهم ارزیابی کرد و بر اتخاذ روشهای نوین آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری تاکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت موجود کشور به لحاظ وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی گفت: استفاده از نیرویهای مجرب و کارشناس در این زمینه نقش به سزایی در توسعه فرآیندهای نوین آبیاری و جلوگیری از هدررفت منابع آبی کشو دارد.

این مسئول با اشاره به نقش محوری و سهم عمده آب کشاورزی درمدیریت تقاضا و مصرف آب افزود: نقش مهم اراضی و خاکهای زراعی و بهره برداری پایدار از آن در تولید محصولات کشاورزی  نیز بستگی به اتخاذ تمهیدات مدیریتی دارد.

سجادی اظهارداشت: بهره گیری از نیروهای علاقه مند و متخصص در تدوین و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی نقش به سزایی دارد.

کد مطلب 1085876

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