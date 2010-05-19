دو تن از مدیران معاونت آب و خاک منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون آب و خاک و صنایع جهاد کشاورزی طی احکام جداگانه ای مهندس عبدالحسین بهنام زاده را به سمت مدیرکل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری و مهندس علیرضا پرستار را به سمت مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی منصوب کرد.

مهندس سید رحیم سجادی توسعه شبکه ها و روشهای نوین آبیاری را نهم ارزیابی کرد و بر اتخاذ روشهای نوین آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری تاکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت موجود کشور به لحاظ وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی گفت: استفاده از نیرویهای مجرب و کارشناس در این زمینه نقش به سزایی در توسعه فرآیندهای نوین آبیاری و جلوگیری از هدررفت منابع آبی کشو دارد.

این مسئول با اشاره به نقش محوری و سهم عمده آب کشاورزی درمدیریت تقاضا و مصرف آب افزود: نقش مهم اراضی و خاکهای زراعی و بهره برداری پایدار از آن در تولید محصولات کشاورزی نیز بستگی به اتخاذ تمهیدات مدیریتی دارد.

سجادی اظهارداشت: بهره گیری از نیروهای علاقه مند و متخصص در تدوین و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی نقش به سزایی دارد.