1400 کلاس درس تخریبی در بوشهر نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد باباخانی بعد ازظهر چهارشنیه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر با بیان این که در سال 85، 2300 کلاس درس تخریبی در استان وجود داشت، گفت: با تلاش و زحماتی که صورت گرفت تا کنون 900 کلاس درس بازسازی و تحویل آموزش و پرورش استان داده شده است.

وی اظهار داشت: استان، علاوه بر بازسازی این تعداد کلاس درس تخریبی نیازمند ایجاد 400 کلاس درس جدید نیز است.

باباخانی به برگزاری دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر در 30 اردیبهشت ماه در مرکز تربیت معلم بنت الهدی بوشهر اشاره کرد و گفت: برگزاری این جشنواره در راستای تجلیل و تکریم از خدمات ارزشمند خیرین مدرسه ساز بوده و در این راستا از نیک اندیشانی جشنواره یازدهم که در سال گذشته در امر مقدس مدرسه سازی و یا اهدا زمین و تجهیز مدارس مشارکت داشته اند، تجلیل خواهد شد .

وی با بیان اینکه استان بوشهر هم اکنون به لحاظ رشد کمک ها و تعهد خیرین جز 10 استان برتر کشور است، گفت: بر اساس نیاز مدارس سعی شده تمامی مدارس خیر ساز استان به نمازخانه، سالن اجتماعات، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه های مورد نیاز، اتاق بهداشت و کمک های اولیه، پرورشی و ورزشی و مجموعه های اداری و اساتید مجهز شوند.

باباخانی اظهار داشت: در یازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر، خیرین مدرسه ساز این استان مبلغ بالغ بر 146 میلیارد ریال متعهد شدند که تا کنون 90 درصد از سوی این خیرین به این اداره کل پرداخت شده است.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: هم اکنون با مشارکت خیرین 44 پروژه با تعداد 235 کلاس درس و مساحتی بالغ بر 27 هزار و 500 متر مربع در دست ساخت است.

باباخانی افزود: همچنین تعداد14 فضای آموزشی در قالب 43 کلاس درس و دو سالن نمازخانه در سال گذشته با مشارکت خیرین ساخته و تحویل ادارات اموزش و پرورش استان داده شد.

وی اظهار داشت: مقدمات اجرای 16 فضای آموزشی و پرورش با مشارکت خیرین در استان به پایان رسیده است و توافقنامه هایی ساخت انها نیز با خیرین مبادله شده که طی روزهای آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها در استان خواهیم بود .

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس و تجهیز مدارس استان بوشهر به نقش برجسته بانوان خیر مدرسه ساز استان اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از این پروژه ها با مشارکت بانوان خیر اجرا شده است.

باباخانی با بیان این که فرهنگ مدرسه سازی در بوشهر نهایدینه شده است، گفت: ههم اکنون شاهد حضور گسترده مردم و ارگان های مختلف در امر مدرسه سازی هستیم.