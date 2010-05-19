وضعیت آسفالت آزادره زنجان - قزوین مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم الله وثوقی روزچهارشنبه با اشاره به وضعیت نامطلوب آسفالت آزاد راه زنجان ـ قزوین که بارشهای فصل زمستان و بهار آن را تشدید کرده بود افزود: این محور نیاز به روکش اساسی دارد و در وضعیت فعلی ما به سختی از این محور نگهداری می کنیم و امسال هم با توجه به میزان بالای بارش در سطح استان شاهد وجود چاله هایی در سطح این محور بودیم که عوامل راهداری با تلاش مضاعف سعی در ایمن نگه داشتن این محور داشتند.

وی ادامه داد: بیش از پنج هزار و 600 کیلومتر راه در استان وجود دارد که از این مقدار، بیش از 200 کیلومتر آزادراه، 57 کیلومتر بزرگراه و 322 کیلومتر راه اصلی و فرعی است.

وثوقی با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار کیلومتر راه روستایی در استان وجود دارد، افزود: 96 درصد از خانوارهای روستایی استان دارای راه آسفالته مناسب هستند و 32 درصد نیز از راه مناسب برخوردار نیستند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: با کاهش میزان بارندگی ها، روکش آسفالت این محور به صورت اساسی که سال گذشته 15 کیلومتر آن عملیاتی شده بود امسال هم ادامه آن به طول 30 کیلومتر در انتهای حوزه در دستور کار بود، که عملیات اجرایی آن هم اکنون آغاز شده است.

وثوقی افزود: امیدوار هستیم که با تخصیص به موقع اعتبارات لازم با انجام عملیات تعمیرات و روکش آسفالت شاهد رفع مشکلات موجود و رضایت استفاده کنندگان از این محور باشیم .

وی اعتبار اختصاص یافته برای احداث، بهسازی و روکش آسفالت 285 کیلومتر از راه های روستایی در این استان را، حدود 130 میلیارد ریال عنوان کرد.