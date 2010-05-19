خرید تضمینی کلزا از تیرماه در همدان آغاز می شود

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار استان همدان قرار گرفته است، گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی خرید جو و کلزا بر عهده این سازمان قرار داده شده است.

وی خرید تضمینی محصولات کشاورزی جو و کلزا را اولویت کاری مراکز خرید در سطح شهرستانها عنوان کرد و افزود: نرخ خرید تضمینی کلزا 620 تومان و جو 260 تومان اعلام شده است.

وی همچنین به همکاری این سازمان با اداره غله و بازرگانی منطقه 13 اشاره و گفت: امسال شبکه تعاونی روستایی در خرید تضمینی گندم مشارکت دارد.

عباسی مبلغ خرید تضمینی گندم را 3 هزار و 250 ریال اعلام کرد و افزود: این مبلغ نسبت به سال گذشته 200 ریال افزایش داشته است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان خاطرنشان کرد: گندم خریداری شده از کشاورزان باید به مدت 9 ماه در انبارهای تعاونی روستایی و اتحادیهها ذخیره شود و سپس به مقاصد نهایی تحویل داده شوند.

وی یادآور شد: بنا بر دستورالعمل موجود هیچگونه محدودیتی از سوی شبکه تعاون روستایی استان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی جو، کلزا و گندم وجود ندارد.