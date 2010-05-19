تعداد جایگاه های فرود بالگرد در جاده چالوس جوابگوی نیازها نیست

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرگار مهر در کرج افزود: جاده چالوس و بخش آسارا از مهمترین مناطق استان تهران هستند که همواره خودورهای فراوانی از آنها عبور می کنند که این امر در افزایش احتمال آمار حوادث در منطقه یادشده تاثیر فراوانی دارد.

ی ادامه داد: متاسفانه امکانات مربوط به فرود بالگرد در این منطقه کافی نیست و تعداد جایگاه هایی که مخصوص این امر است، کافی نیست و نمی تواند جوابگوی همه نیازها باشد و باید در این خصوص تمهیدات اساسی اندیشیده شود.

این مسئول بیان کرد: اتخاذ راهکارهایی برای افزایش امکانات بالگردی و افزایش جایگاه های فرود بالگرد در بخش آسارا یک ضرورت بسیار جدی است که تحقق این امر نیازمند همکاری و تعمل همه ادارات و دستگاه های ذیربط است.

در صورت افزایش امکانات بالگردی، امدادرسانی به نحو مطلوبتی انجام می شود

وی عنوان کرد: همواره کوهنوردان زیادی در بخش آسارا حضور دارند و به کوه صعود می کنند درحالیکه برخی اوقات ممکن است برای آنها اتفاقی بیفتد و اگر امکانات مربوط به فرود بالگرد و افزایش جایگاه های فرود افزایش یابد، امدادرسانی ها به نحو مطلوبتری انجام می شود.

نباید در این خصوص تنها توجیه اقتصادی در نظر گرفته شود

حدادپور اظها داشت: نباید در این خصوص تنها توجیه اقتصادی در نظر گرفته شود زیرا برخی از امور بسیار مهمتر از آن هستند که تنها بخواهیم به وجود یا عدم وجود توجهی اقتصادی درمورد آنها توجه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: جاده چالوس اهمیت استانی و حتی کشوری دارد و مسائل آن فراتر از شهرستان کرج است که این امر ایجاب می کند که بودجه هایی که به این منطقه اختصاص می یابد، فراتر از بودجه های یک شهرستان باشد زیرا تنها در این حالت است که می توانیم جوابگوی همه نیازها باشیم.

وی یادآور شد: یکطرفه شدن جاده چالوس موجب می شود در مواردی امکان امدادرسانی به موقع به مجروحان و مصدومان وجود نداشته باشد درحالیکه اگر امکانات بالگری افزایش یابد، می تواند بخشی از آثار نامطلوب ناشی از این امر را جبران کند و از آمار تلفات جانی بکاهد.

این مسئول افزود: هر زمان که بحث حل مشکلات این منطقه به وسط می آید، جنبه ملی جاده چالوس فراموش می شود و مشکلات آن به صورت محلی و منطقه ای دیده و قلمداد می شود.

مشکلات جاده گریبانگیر ساکنان بخش آسارا نیز می شود

وی اظهار داشت: بخش آسارا یک بخش معمولی نیست زیرا کیلومترها از جاده چالوس از این بخش می گذرد و مشکلات جاده گریبانگیر ساکنان بخش آسارا می شود و در مواردی بر مشکلات آنها به شدت می افزاید.

حدادپور افزود: نباید در زمان صحبت از حل مشکلات آسارا تنها جمعیت این منطقه را مد نظر قرار دهیم و آن را به عنوان یک بخش معمولی ببینیم زیرا این بخش در حد ملی اهمیت دارد و دلیل آن نیز مجاورت در کنار جاده چالوس است.