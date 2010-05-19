خیرین همدانی 179 مدرسه ساختند

ابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این تعداد مدرسه بیش از 111 هزار متر مربع زیربنا دارد که برای ساخت آن ها 16 میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه شده است.

امینی از تحقق 50 درصد تعهدات خیرین استان همدان در سال گذشته خبر داد و گفت: تعهد خیران مدرسه ساز در استان همدان از میزان 571 میلیون تومان در سال 77 به 18 و نیم میلیارد تومان در سال 88 رسیده که با رشد 32 برابری روبرو بوده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان از برگزاری دوازدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز همدان خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 210 نفر از 518 خیر فعال در عرصه مدرسه سازی استان همدان نسبت به احداث یک مدرسه و یا بیشتر اقدام کرده اند و بقیه نیز با اعطای زمین، ملک و یا بخشی از حقوق خود نسبت به این مهم مبادرت داشته اند.

امینی فر ادامه داد: در 31 سال گذشته افزون بر 11 هزار کلاس درس توسط اداره کل نوسازی استان همدان ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده که سهم خیران بیش از 2 هزار کلاس درس بوده است.

وی با اشاره به اینکه سالانه 25 تا 30 درصد پروژه ها و اعتبارات آموزش و پرورش مربوط به کمک خیران مدرسه ساز است، افزود: توجه به گسترش عدالت آموزشی، رعایت ضوابط فنی و به کارگیری دانش روز از مهمترین موارد قابل توجه توسط اداره کل نوسازی مدارس همدان است.