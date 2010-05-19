گرد و غبار دید همدانیها را به شش کیلومتر رساند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نادر پیرتاج در خصوص این پدیده افزود: پدیده گرد و غبار تا پایان هفته جاری در همدان ادامه دارد.

پیرتاج اظهار داشت: در نقشه های هواشناسی رگباری از بارندگی دیده می شود که با بارش باران در اواخر امشب و فردا گرد و غبار را از بین خواهد برد.

وی اضافه کرد: گرد و غبار از مناطق شمال عربستان و جنوب عراق کشیده شده و به مرور به استان همدان آمده است.

در هفته جاری هوای همدان را تا حدودی تیره رنگ کرده است و در برخی موارد تنفس برای بیماران مبتلا به آسم شکل شده است.

این پدیده آب و هوایی در ماه گذشته نیز چند روز بر فراز آسمان وجود داشت.