کشور نیازمند 7 هزار متخصص طب اورژانس است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: برای ساماندهی اصولی اورژانسهای مراکز درمانی در سراسر کشور باید در هر اورژانس یک پزشک مقیم متخصص طب اورژانس وجود داشته باشد که به دلیل کمبود این متخصصان به همه روسای دانشگاهها و بیمارستانها ابلاغ شده تا زمان تأمین این متخصصان از متخصصان جراحی و داخلی برای ساماندهی امور درمانی در اورژانسها بهره ببرند.

وی افزود: 80 درصد مردم برای درمان و بستری به بیمارستانهای دولتی مراجعه می‌کنند و این موجب ازدحام جمعیت بیمار در اورژانسها شده و کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در این بخش از بیمارستانها افزایش نارضایتی‌ها را به دنبال داشته است.

وزیر بهداشت معطل شدن بیش از حد بیماران برای درمان در اثر ازدحام جمعیت در اورژانسها را مورد اشاره قرار داد و گفت: نیروی اورژانسها در بخشهای مختلف بیمارستانها پراکنده‌اند و این امر موجب خدمات درمانی نامناسب به بیماران در ساعات شبانه‌روز در اورژانسها شده است.

دستجردی تاکید کرد: در حالت مطلوب اورژانسها نباید از نیروهای پراکنده در بخشهای دیگر بیمارستانی بهره ببرند، بلکه باید علاوه بر کادر پرستاری و پیراپزشکان یک متخصص توانمند برای ساماندهی امور در اورژانس‌ بیمارستانها مستقر شوند.

وی ساختار فیزیکی نامطلوب اورژانسها در بیمارستانهای فرسوده را مورد اشاره قرار داد و افزود: برخی بیمارستانها سنوات زیادی از تاریخ تاسیس آنها می‌گذرد برای همین بخش اورژانس آنها وضعیت فیزیکی مطلوبی ندارد که باید تا حد توان به بهسازی و نوسازی این بخشها مبادرت کرد.