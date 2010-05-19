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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

انصراف‌ها هم سریالی شد /

انصراف 15 مسئول ارشد دولتی از دریافت یارانه نقدی

انصراف 15 مسئول ارشد دولتی از دریافت یارانه نقدی

14 عضو کابینه دهم و سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تاکنون از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انصراف شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از دریافت یارانه نقدی، وزیر راه و ترابری و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کردند که با وجود تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند.

در حاشیه جلسه امروز دولت همچنین حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد عباسی وزیر تعاون، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست، سید محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از انصراف از دریافت یارانه نقدی خبر دادند.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تمامی کسانی که وضع درآمدی خوبی دارند، درخواست کرده است برای کمک به اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها که در واقع کمک به روند توسعه ملی کشور است، با انصراف از دریافت نقدی یارانه به اجرای این طرح بزرگ ملی یاری رسانند.

وی افزوده است: با خودانصرافی و در واقع از خود گذشتگی افراد متمکن، دست دولت برای حمایت مؤثرتر از اقشار ضعیف و متوسط بازخواهد شد و این بزرگترین راه کمک به اجرای این قانون است.

کد مطلب 1085956

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