افزایش 500 کانون غنچه های هلال در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیزاده بیرجندی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: اگر زمینه ها برای فرهنگ سازی خود امدادی درجامعه محیا شود تمام اقشار نیز پذیرای این طرح نیز خواهند بود.

رئیس سازمان هلال احمرخراسان رضوی گفت: هم اکنون برای سطوح نونهالان در مهد کودک ها کانون غنچه های هلال بوجود آمده است.

وی افزود: این آموزش ها در کودکی باعث می شود تا امدادگری با پوست و خون مدیران آینده اجین شود.

بیرجندی با بیان اینکه فرهنگ ساخت و ساز مستحکم را باید با آحاد جامعه منتفل و جز باورها قرار داد خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم آموزش را در سطح جامعه تبدیل به تغییر رفتار و توانمند سازی تبدیل کنیم قطعاً باید برنامه های مستمر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید مدیریت حادثه را در سطح جامعه ارتقاء داد واین جز با آموزش محقق نخواهد شد.

بیرجندی در ادامه مطلب فوق گفت: آموزش ها در راستای مدیریت حادثه باید روش مقابله با حادثه، پناه گیری، و مستحکم سازی و مقاوم سازی باشد.

وی تاکید کرد : باید مقاوم سازی و مستحکم سازی را بطور کلی و تخصصی در فرهنگ عموم مردم بوجودآورد تا از اثرات سوء بلایا جلوگیری کرد.

رئیس هلال احمر استان خاطرنشان کرد: با تامل و برنامه ریزی کیفی و تجهیزات می توان تاثیرگذاری خاص را بوجود آورد و خود امدادی را ارتقاء داد.