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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

افزایش 500 کانون غنچه های هلال در خراسان رضوی

افزایش 500 کانون غنچه های هلال در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در سال جاری با افزایش بالغ بر 500 کانون غنچه های هلال، فرهنگ خود امدادی در بین خانواده ها ارتقا خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیزاده بیرجندی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: اگر زمینه ها برای فرهنگ سازی خود امدادی درجامعه محیا شود تمام اقشار نیز پذیرای این طرح نیز خواهند بود.

رئیس سازمان هلال احمرخراسان رضوی گفت: هم اکنون برای سطوح نونهالان در مهد کودک ها کانون غنچه های هلال بوجود آمده است.

وی افزود: این آموزش ها در کودکی باعث می شود تا امدادگری با پوست و خون مدیران آینده اجین شود.

بیرجندی با بیان اینکه فرهنگ ساخت و ساز مستحکم را باید با آحاد جامعه منتفل و جز باورها قرار داد خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم آموزش را در سطح جامعه تبدیل به تغییر رفتار و توانمند سازی تبدیل کنیم قطعاً باید برنامه های مستمر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید مدیریت حادثه را در سطح جامعه ارتقاء داد واین جز با آموزش محقق نخواهد شد.

بیرجندی در ادامه مطلب فوق گفت: آموزش ها در راستای مدیریت حادثه باید روش مقابله با حادثه، پناه گیری، و مستحکم سازی و مقاوم سازی باشد.

وی تاکید کرد : باید مقاوم سازی و مستحکم سازی را بطور کلی و تخصصی در فرهنگ عموم مردم بوجودآورد تا از اثرات سوء بلایا جلوگیری کرد.

رئیس هلال احمر استان خاطرنشان کرد: با تامل و برنامه ریزی کیفی و تجهیزات می توان تاثیرگذاری خاص را بوجود آورد و خود امدادی را ارتقاء داد.

کد مطلب 1085957

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