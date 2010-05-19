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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

معرفی بیش از یکصدو پنجاه عنوان کتاب ایرانی در نمایشگاه کتاب گرجستان

معرفی بیش از یکصدو پنجاه عنوان کتاب ایرانی در نمایشگاه کتاب گرجستان

دوازدهمین نمایشگاه کتاب تفلیس در محل سالن فیلارمونی شهر تفلیس پایتخت گرجستان افتتاح شد و در اولین روز برپایی این نمایشگاه مجید صابر سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان ضمن شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه از غرفه کتاب جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خزاعی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان در خصوص برپایی غرفه کتاب ایران و حضور کتب ایران در این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه که یک رویداد مهم علمی و فرهنگی در کشور گرجستان محسوب می شود و در غرفه کتاب ایران که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و با مشارکت انتشارات بین المللی الهدی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ) برپا شده بیش از یکصدو پنجاه عنوان کتاب در موضوعات مختلف و با عناوین متنوع ارائه شده است.

رایزن فرهنگی سفارت ایران در تفلیس افزود: هدف از حضور در این نمایشگاه معرفی ایران امروز، پیشرفتهای علمی و صنعتی، ادبیات و شعر، مینیاتورهای مختلف هنری و تزئینی به زبانهای انگلیسی، روسی ، فارسی و گرجی برای علاقمندان و مخاطبین گرجی می باشد.

نمایشگاه کتاب تفلیس با حضور ناشرانی از کشورهای اروپایی و نیز کشورهای حوزه دریای سیاه در اواخر اردیبهشت ماه هر سال در گرجستان برگزار می شود.

در نمایشگاه امسال (2010 میلادی) بیش از 80 ناشر معتبر از دانشگاهها، موزه ها، کتابخانه ها و کتابفروشیهای مختلف حضور دارند.
 

کد مطلب 1085963

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