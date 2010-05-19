دریافت اطلاعات اقتصادی شماره ملی 2 یا 3 آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز آمار ایران اعلام کرد: طبق زمانبندی اعلام شده برای خانوارهای جا مانده سال 87 از امروز 29 اردیبشت الی 31 اردیبشهت ماه جاری به مدت 3 روز صرفا خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار آنها 2 و 3 است، مجاز به ورود به سامانه ثبت اطلاعات اقتصادی خانوار هستند.

آن دسته از خانوراهایی که در تاریخهای گذشته موفق به ورود به سامانه نشده اند، می توانند از تاریخ 4 خردادماه جاری الی 10 خردادماه به سامانه مراجعه مجدد نمایند.

از آغاز طرح تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 28 اردیبشت ماه تعداد 324 هزارو 714 خانوار در سایت اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کرده اند.