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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

دریافت اطلاعات اقتصادی شماره ملی 2 یا 3 آغاز شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: از امروز تا 31 اردیبهشت ماه ، مهلت دریافت اطلاعات اقتصادی آن دسته از خانوارهایی است که سال 1387 اطلاعات خود را ارائه نکردند و آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار آنان " 3 یا 2 " است.

به گزارش خبرگزاری مهر مرکز آمار ایران اعلام کرد: طبق زمانبندی اعلام شده برای خانوارهای جا مانده سال 87 از امروز 29 اردیبشت الی 31 اردیبشهت ماه جاری به مدت 3 روز صرفا خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار آنها 2 و 3 است، مجاز به ورود به سامانه ثبت اطلاعات اقتصادی خانوار هستند.

آن دسته از خانوراهایی که در تاریخهای گذشته موفق به ورود به سامانه نشده اند، می توانند از تاریخ 4 خردادماه جاری الی 10 خردادماه به سامانه مراجعه مجدد نمایند.

از آغاز طرح تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 28 اردیبشت ماه تعداد 324 هزارو 714 خانوار در سایت اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 1085972

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