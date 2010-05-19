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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

حسینی:

هفته های فرهنگی و هنری استانها برگزار می شود

هفته های فرهنگی و هنری استانها برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توافقهایی که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته هفته های فرهنگی و هنری استانها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاحیه همایش راه ابریشم در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم در این راستا استان فارس حضور فعالی در برگزاری هفته های فرهنگی و هنری داشته و در این زمینه پیشتاز باشد.

وی با اشاره به افتتاح دفتر موسسه فرهنگی اکو در شیراز نیز بیان کرد: باید در نظر داشت هرچه سرمایه گذاری در امور فرهنگی و هنری صورت گیرد به طور حتم نتایج آنها را خواهیم دید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد مرکزیت استان فارس و شیراز در حوزه رسانه و آموزشهای این حوزه و لزوم حمایت بیشتر از این بخش مطرح کرد نیز گفت: دست استانها برای کمک و حمایت باز است و می توان در این حوزه پیگیریهای لازم را به عمل آورد ضمن اینکه می تواند از اعتبارات سفرهای استانی مسائل این بخش را مد نظر قرار داد.

کد مطلب 1085985

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