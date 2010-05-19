توازن و ثبات شهرها در گرو طرحهای تفضیلی و جامع شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، عباس شیر محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در دومین کنفرانس برنام ریزی و مدیریت شهری افزود: درحال حاضر 65 درصد جمعیت کشور شهر نشین هستند و پراکندگی این جمعیت هم در شهرها متوازن نیست.

رئیس دومین کنفرانس برنامه ریزی ومدیریت شهری گفت: در کشورهای اروپایی که متوسط بارندگی سالیانه 750 میلی متر است جمعیت روستانشین 3 تا 4 درصد مجموع جمعیت را تشکیل می دهند و در کشور ما که متوسط بارندگی سالیانه 250 میلی متر است نباید انتظار داشت که همچنان بتوان جمعیت را در روستاها نگه داشت و با این میزان بارندگی انتظار داریم همین جمعیت هم به شهرها بپیوندند.

شیرمحمدی خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که درهر صورت جمعیت روستایی به سمت شهرها سرازیر می شوند و شهرداری کلانشهرها باید برنامه مشخصی برای کنترل و ارائه خدمات به این جمعیت داشته باشند تا جمعیت مهاجر را با برنامه خود پیش ببریم و در غیر این صورت آنها هستند که مدیریت شهری را مجبور به پیروی از عملکرد خود میکنند.

وی با انتقاد از روند تحصیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاشیه شهرها، افزود: امروزه بهترین اراضی کشاورزی در حاشیه شهرهای ما تصمیم می شوند و درآن اماکنی کاملاً غیراستاندارد ساخته می شود که همین موضوع یکی از اصلی ترین معضلات کلانشهرهاست.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد موضوع حمل و نقل درون شهری را از مسائل حائز اهمیت در مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: اگر امکان حمل و نقل به موقع در شهرها نباشد نه تنها وقت و هزینه عمومی اتلاف می شود بلکه به دلیل آلودگی هوا و ضایعات صوتی و سایر طبعات درگیری های ذهنی و فیزکی شهروندان زیاد میشود.

وی با تاکید بر ارائه طرح هایی در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده افزود: توقعات مردم درارائه خدمات شهری در کلانشهرها بالاست و متاسفانه وجود بافتهای قدیمی و فرسوده امکان این خدمات دهی کاهش می دهد واز این رو باید طرحی ارائه شود که نه به بافت قدیمی آسیبی وارد شود ونه ارائه خدمات دراین مناطق کاهش یابد.

شیرمحمدی مدیریت واحد شهر ی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در مدیریت شهرهای بزرگ عنوان کرد و گفت: مدیریت واحد شهری ضرورتی است که باید در بلند مدت حتماً در شهرهای بزرگ به نتیجه برسد چرا که در صورت اجرای این طرح وبه دنبال آن تکمیل طرح های جامع و تفضیلی توازن وثبات مدیریت شهری ایجاد می گردد.

وی افزود: هویت شهری از جمله مسائلی است که اغلب درکلان شهرها دچار آسیب می شود چرا که در این مناطق افراد با فرهنگ های مختلف وارد می شوند و به دلیل نبود برنامه مناسب در راستای چیدگی فرهنگ شهری برخورده فرهنگ مهاجران، فضای فرهنگی کلان شهرها را تحت اشعاع قرارمیدهند.

وی با اشاره به تاثیرات توسعه ناموزون در امنیت کلانشهرها، تصریح کرد: حاشیه نشینی و توسعه ناموزون زمینه های جرم خیزی در شهرها را افزایش میدهد و درمقابله با این معضل هم باید طرحهای مناسبی ارائه شود.

رئیس دومین کنفرانس برنامه ریزی ومدیریت شهری ایجاد اقتصاد شهری سالم را دیگر شاخص مدیریت شهری موفق دانست و تاکید کرد: ورود مهاجران به شهرها اجتناب ناپذیر است پس اگر بتوان برای این افراد زمینه های کار مناسب ایجاد کرد، قطعاً همین مهاجرت ها که به چالش تبدیل شده پس از مدتی فرصبت می شود.

