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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

روحانیون در فرهنگ سازی اقامه نماز کوشا باشند

روحانیون در فرهنگ سازی اقامه نماز کوشا باشند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: روحانیون مستقر در روستاها باید در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و فرهنگ سازی اقامه نماز کوشا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت ‌الاسلام اسماعیل قبادی بعداز ظهر چهارشنبه در همایش فصلی گردهمایی روحانیون استان که 80 نفر از روحانیون مستقر استان کرمانشاه حضور داشتند،اظهارداشت:تمامی روحانیون باید در مکان‌یابی مسجد، خانه‌ قرآن روستایی، خانه‌عالم و فراهم‌آوردن اوقات فراغت مناسب برای افراد به خصوص جوانان تلاش نمایند.

وی ادامه ‌داد: روحانیون‌مستقر می‌توانند با هماهنگی لازم به روستاهای اطراف سرکشی کرده و از مشکلات آنان با خبر شده و وظیفه تبلیغاتی خود را انجام دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه اظهار داشت: همراهی کاروانهای زیارتی در زمان رحلت امام خمینی بسیار لازم و ضروری است چراکه بحث تبلیغات در آن زمان بسیار بهتر و پر بارتر صورت می‌پذیرد.

وی تصریح کرد: روحانیون مستقر بایستی با مسئولین شهرستانها ارتباط داشته باشند و از مسائل موجود با خبر شوند.

در ادامه این همایش حجت الاسلام محمدصادق کریمیان خطاب به روحانیون گفت:برای اینکه بتوانیم مبلغ خوبی باشیم اول باید خود را بشناسیم و بعد از آن اعمال خود را پاک نماییم، بدین سبب سخنان ما گویا و نافذ خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: روحانیون مستقر جلسات مداوم و نشست‌ها و گردهمایی‌های بسیاری با مردم و افراد داشته باشند تا سخنان و بحث‌ها فراموش نشود و نیز با جلسات پرسش و پاسخ وظیفه تبلغ را بهتر انجام دهید.

کد مطلب 1085989

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