دستگاه اتوماتیک ثبت ولتاژ باطری در عسلویه طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، کارشناس تعمیرات برق پالایشگاه سوم و مخترع این دستگاه گفت: این دستگاه قادر است با اتصال به باطری ها، عملیات ثبت ولتاژ را بصورت خودکار انجام دهد .

مسعود مهدویان با اشاره به مزیت های این دستگاه گفت: این دستگاه می تواند به مدت حدود 30 ساعت بطور مداوم ولتاژ 48 باطری را هر دو دقیقه یکبار اندازه گیری کند .

مهدویان با اشاره به اینکه این دستگاه دارای باطری داخلی بوده و بدون وصل منبع تغذیه خارجی نیز به کار خود ادامه می دهد، گفت: با استفاده از تنظیمات این دستگاه می توان تعداد باطری ها، حداقل ولتاژ هر سل، زمان نمونه گیری ولتاژ و غیره را تنظیم کرد .

این مخترع با بیان اینکه این دستگاه، اشتباهات انسانی در خواندن و یادداشت ولتاژ حذف می‌ شود، اظهار داشت: این دستگاه می تواند جانشین سه اپراتور که عمل خواندن ولتاژ، یادداشت ولتاژ و ثبت آن در رایانه را انجام می دهند، شود .