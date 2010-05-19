دستگاه اتوماتیک ثبت ولتاژ باطری در عسلویه طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، کارشناس تعمیرات برق پالایشگاه سوم و مخترع این دستگاه گفت: این دستگاه قادر است با اتصال به باطری ها، عملیات ثبت ولتاژ را بصورت خودکار انجام دهد.
مسعود مهدویان با اشاره به مزیت های این دستگاه گفت: این دستگاه می تواند به مدت حدود 30 ساعت بطور مداوم ولتاژ 48 باطری را هر دو دقیقه یکبار اندازه گیری کند.
مهدویان با اشاره به اینکه این دستگاه دارای باطری داخلی بوده و بدون وصل منبع تغذیه خارجی نیز به کار خود ادامه می دهد، گفت: با استفاده از تنظیمات این دستگاه می توان تعداد باطری ها، حداقل ولتاژ هر سل، زمان نمونه گیری ولتاژ و غیره را تنظیم کرد.
این مخترع با بیان اینکه این دستگاه، اشتباهات انسانی در خواندن و یادداشت ولتاژ حذف می شود، اظهار داشت: این دستگاه می تواند جانشین سه اپراتور که عمل خواندن ولتاژ، یادداشت ولتاژ و ثبت آن در رایانه را انجام می دهند، شود.
مخترع این دستگاه اضافه کرد: بعد از اتمام تست، همه داده ها از طریق پورت سریال به رایانه منتقل شده و با اجرای نرم افزار مربوط به دستگاه می توان داده ها را طبقه بندی کرد و نمودار شارژو دشارژ هر باطری را رسم کرده، باطری های معیوب را مشخص، همچنین از تست های گرفته شده نسخه پشتیبان یا Backup تهیه کرد.
نظر شما