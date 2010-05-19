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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

پنجشنبه و جمعه هفته جاری؛

مسابقات گلف قهرمانی کشور در اهواز برگزار می‌شود

مسابقات گلف قهرمانی کشور در اهواز برگزار می‌شود

مسابقات گلف قهرمانی کشور طی روزهای پایانی هفته جاری با حضور 9 تیم در اهواز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیکاوس سعیدی، سرپرست فدراسیون گلف بامداد پنجشنبه راهی اهواز می شود تا ضمن حضور در این رقابت‌ها با مدیرعامل شرکت ملی حفاری نفت و همچنین شهردار اهواز نیز دیدار کند.

سعیدی در این خصوص اظهار داشت: در نشستی که با این عزیزان خواهیم داشت راهکارها و توسعه گلف استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده و اولین جلسه شورای فنی گلف را در آنجا با حضور پیشکسوتان و صاحب نظران این رشته برگزار خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون گلف با اشاره به این نکته که فدراسیون تاکنون فاقد کمیته فنی بوده است، یادآور شد: تشکیل چنین شورا و کمیته‌ای به ارتقای سطح کیفی گلف کمک شایانی خواهد کرد و با برنامه ریزی و کار مستمر رشته مفرح گلف را به جایگاه اصلی آن نزدیک خواهیم ساخت.

کد مطلب 1086008

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