به گزارش خبرگزاری مهر، کیکاوس سعیدی، سرپرست فدراسیون گلف بامداد پنجشنبه راهی اهواز می شود تا ضمن حضور در این رقابت‌ها با مدیرعامل شرکت ملی حفاری نفت و همچنین شهردار اهواز نیز دیدار کند.

سعیدی در این خصوص اظهار داشت: در نشستی که با این عزیزان خواهیم داشت راهکارها و توسعه گلف استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده و اولین جلسه شورای فنی گلف را در آنجا با حضور پیشکسوتان و صاحب نظران این رشته برگزار خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون گلف با اشاره به این نکته که فدراسیون تاکنون فاقد کمیته فنی بوده است، یادآور شد: تشکیل چنین شورا و کمیته‌ای به ارتقای سطح کیفی گلف کمک شایانی خواهد کرد و با برنامه ریزی و کار مستمر رشته مفرح گلف را به جایگاه اصلی آن نزدیک خواهیم ساخت.

