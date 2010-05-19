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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از گروه مجلات همشهری بازدید کرد

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از گروه مجلات همشهری بازدید کرد

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه دیدارهای خود مبنی بر بازدید از رسانه‌های گروهی و جلب همکاری مطبوعاتی در تدوین هر چه سریعتر و دقیقتر پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌ای دیروز سه شنبه 28 اردیبهشت از مجموعه گروه مجلات همشهری بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رامین در دیدار از ساختمان مجلات همشهری با مدیرعامل، مدیران و مسئولان و کارکنان بخشهای مختلف دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار از برنامه‌ها و دغدغه‌هایش در حوزه معاونت مطبوعاتی و هیئت نظارت بر مطبوعات سخن گفت.

معاون وزیر ارشاد از نزدیک در جریان فعالیتهای گروه‌های مختلف خبری و فنی قرارگرفت و از بخشهای مختلف از جمله مجله همشهری جوان، پایداری، آیه، سرزمین من، 24، سرنخ و ... بازدید کرد.

رامین همچنین در این دیدار با دکتر حسینی مدیر گروه مجلات همشهری گفتگو کرد و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رسانه‌ها پرداخت.
 

کد مطلب 1086013

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