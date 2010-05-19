معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از گروه مجلات همشهری بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رامین در دیدار از ساختمان مجلات همشهری با مدیرعامل، مدیران و مسئولان و کارکنان بخشهای مختلف دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار از برنامه‌ها و دغدغه‌هایش در حوزه معاونت مطبوعاتی و هیئت نظارت بر مطبوعات سخن گفت.

معاون وزیر ارشاد از نزدیک در جریان فعالیتهای گروه‌های مختلف خبری و فنی قرارگرفت و از بخشهای مختلف از جمله مجله همشهری جوان، پایداری، آیه، سرزمین من، 24، سرنخ و ... بازدید کرد.

رامین همچنین در این دیدار با دکتر حسینی مدیر گروه مجلات همشهری گفتگو کرد و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رسانه‌ها پرداخت.

