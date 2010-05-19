دفتر فرهنگی اکو در شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الله ایوبی ظهر چهارشنبه در حاشیه پنجمین همایش بین المللی شهرداران راه ابریشم در جمع خبرنگاران گفت: از آنجا که حجم فعالیت های بسیار زیاد و عطش فراوانی برای شعر و ادبیات و زبان فارسی وجود دارد از این رو نهضتی به نام بازگشت به خط نیاکان راه اندازی شده و در این راستا اکو اقدام به راه اندازی دفتر فرهنگی خود در شیراز کرد.

حجت الله ایوبی با اعلام اینکه دفاتر اکو در شهرها و کشورهای مختلف تاسیس شده، افزود: این سازمان که پایه گذار آن ایران است و از سال 1343 شمسی فعالیت خود را آغاز کرد در حال حاضر با عضویت ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان به فعالیت می پردازد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای عضو اکو دارای تمدنی بزرگ و هفت هزار ساله هستند، افزود: این کشورها با شعر و ادبیات فارسی نسبتی طولانی دارند بنابر این خانواده ای فرهنگی محسوب می شوند.

ایوبی با اشاره به اینکه اکو مهمترین سازمان بین المللی دایر در ایران است که در دو سطح فرهنگی و اقتصادی فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی و دولتهای عضو اکو به این نتیجه رسیده اند که این سازمان چون در یک منطقه فرهنگی قرار گرفته بیشترین فعالیت آنرا در بخش های مختلف فرهنگی بنیان گذاری کنند.

وی به افتتاح دفتر فرهنگی اکو در شیراز بعنوان اولین دفتر فرهنگی اکو در ایران اشاره کرد و گفت: افتتاح این دفتر در شیراز در حقیقت گام بسیار بلندی است تا این حرکت و نهضت بازگشت به خط نیاکان با قدرت فعالیت کند چراکه شیراز مهد زبان فارسی و ادبیات است و بر این اساس همه فعالیت های شعر وادبیات فارسی اکو در شیراز متمرکز خواهد شد.

رئیس موسسه فرهنگی اکو تاکید کرد: راه اندازی دفتر فرهنگی اکو دارای مزیت های اقتصادی و فرهنگی برای شیراز خواهد بود و آشنایی فرهنگی مقدمه ای برای فعالیت های اقتصادی است.

به گزارش مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در جریان افتتاح این مرکز نیز با اشاره به اینکه در تلاش هستیم رابطه فرهنگی ایران را با کشورهای مختلف توسعه دهیم، عنوان کرد: پیوندهای فرهنگی که از گذشته با برخی از کشورها داشته ایم فرصتی مناسب برای توسعه و گسترش ارتباطات فرهنگی در جهان به خصوص کشورهای عضو اکو است.

محمد حسینی عنوان کرد: برخی از کشورهای عضو اکو دارای زبان فارسی و مشترکات فرهنگی با ایران هستند که امید می رود با راه اندازی این دفتر بتوان تبادلات فرهنگی و هنری مطلوب را با کشورهای عضو این سازمان داشته باشیم.