مراکز درمانی کشور فاقد کارشناس ارزیابی ایمنی در برابر تشعشعات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام بلوری در حاشیه نهمین کنگره فیزیک پزشکی ایران افزود: از آنجا که مراکز درمانی به ویژه بخش تصویربرداریهای پزشکی فاقد هرگونه کارشناس فیزیک پزشکی هستند، میزان تشعشعات مضر موجود در محیط و نبود نظارت بر ایمنی فضای مراکز تصویربرداری پزشکی بررسی نمی شود و در نتیجه بیماران در معرض خطر پرتوهای یونیزان و مضر هستند.

وی افزود: هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله اروپا و امریکا بخش تصویربرداریهای پزشکی بدون وجود کارشناس فیزیک پزشکی و مسئول فنی نظارت و ارزیابی تشعشعات، راه اندازی نمی شود اما ردیف استخدامی برای اینگونه کارشناسان در مراکز درمانی کشورمان وجود ندارد.

بلوری با بیان اینکه اندازه گیری پرتودهی دقیق به بیماران و یا نواحی که از سوی پزشک جهت عکس برداری نسخه شده است، برعهده کارشناس فیزیک پزشکی است افزود: هرگونه اشعه دهی بیش از اندازه استاندارد می تواند هم برای بیمار و هم برای مراجعان و همراهان بیمار مضر باشد.

این متخصص بیوفیزیک کشور گفت: فاصله از منبع اشعه ، مدت زمان و شدت اشعه ، سه عامل اصلی در میزان خطرزا بودن تشعشعات در مراکز درمانی و بخشهای تصویربرداری پزشکی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: اگر چه در مراکز رادیوتراپی میزان بسیار بالای از اشعه گاما برای از بین بردن سرطان تابش می شود اما نباید در خصوص سایر مراکز تصویربرداری تشخیصی بیش از اندازه نگران باشیم، چرا که در این مراکز میزان کمتری از این اشعه استفاده می شود.

وی با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی وظیفه نظارتی بر این امر را داراست، افزود: هموطنان به ویژه زنان باردار باید از محدوده پرتوزایی دور شده و تا حد امکان در مراکز و یا بخشهایی که برای عکسبرداریهای پزشکی درنظر گرفته شده است، فاصله بگیرند.

نهمین کنگره فیزیک پزشکی امروز چهارشنبه در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.