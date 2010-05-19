نمایشگاه هفته ناجا انعکاس دهنده پیام های نیروی انتظامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود تشکری ظهر چهارشنبه در اولین کارگاه آموزشی راهبرد، اهداف و برنامه های هفته نیروی انتظامی افزود: در سال جدید شرایط جدیدی در هفته ناجا وارد می شود تا با توان مضاعف بتوانیم انرژی خوبی را برای نیروی انتظامی به ارمغان آوریم.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری با تمام هجمه دشمنان و انجام کارهای تبلیغاتی و جنگ نرم سرویس های بیگانه باید تلاش شود تا دشمن را وادار به تسلیم کنیم.

تشکری تصریح کرد: با توجه به ماموریت های ناجا باید به تقویت نقاط مثبت و رفع نواقص پیش رو پرداخته و قابلیت های ناجا را در جامعه ارتقاء دهیم

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا مهم ترین اصل را در هفته ناجا، مخاطب شناسی اعلام کرد و گفت: عموم آحاد جامعه، دستگاه ها، کارکنان ناجا و خانواده های آنان از مخاطبان هفته ناجا هستند.

رئیس ستاد دائمی هفته ناجا افزود: شعار هفته ناجا باید پرمحتوا و گویا بوده و بتواند پیام های هفته ناجا را دقیقا انتقال دهد.

نمایشگاه هفته ناجا همه ساله در فصل پاییز برگزار می شود.

