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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

تشکری خواستار شد:

نمایشگاه هفته ناجا انعکاس دهنده پیام های نیروی انتظامی باشد

نمایشگاه هفته ناجا انعکاس دهنده پیام های نیروی انتظامی باشد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دائمی هفته ناجا با اشاره به اینکه مخاطب شناسی مهم ترین اصل در هفته ناجا است در عین حال اظهار داشت: نمایشگاه هفته ناجا انعکاس دهنده پیام های نورزی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود تشکری ظهر چهارشنبه در اولین کارگاه آموزشی راهبرد، اهداف و برنامه های هفته نیروی انتظامی افزود: در سال جدید شرایط جدیدی در هفته ناجا وارد می شود تا با توان مضاعف بتوانیم انرژی خوبی را برای نیروی انتظامی به ارمغان آوریم.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری با تمام هجمه دشمنان و انجام کارهای تبلیغاتی و جنگ نرم سرویس های بیگانه باید تلاش شود تا دشمن را وادار به تسلیم کنیم.
 
تشکری تصریح کرد: با توجه به ماموریت های ناجا باید به تقویت نقاط مثبت و رفع نواقص پیش رو پرداخته و قابلیت های ناجا را در جامعه ارتقاء دهیم
 
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا مهم ترین اصل را در هفته ناجا، مخاطب شناسی اعلام کرد و گفت: عموم آحاد جامعه، دستگاه ها، کارکنان ناجا و خانواده های آنان از مخاطبان هفته ناجا هستند.
 
رئیس ستاد دائمی هفته ناجا افزود: شعار هفته ناجا باید پرمحتوا و گویا بوده و بتواند پیام های هفته ناجا را دقیقا انتقال دهد.
 
نمایشگاه هفته ناجا همه ساله در فصل پاییز برگزار می شود.
 
کد مطلب 1086030

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