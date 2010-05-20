یک فیلمساز با چهار فیلم در جشنواره اصلاح الگوی مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله کوه مسکن با چهار فیلم "مرگ ماهی"، "لطفا سیگارت را خاموش کن"، "من وضو با تپش پنجره‌ها می‌گیرم" و "خدایا متشکرم" در جشنواره اصلاح الگوی مصرف حضور دارد. فلیمنامه این فیلمها را کوه مسکن نوشته است.

کوه مسکن فیلمهای چنگار، پنج تا پرنده ، درخت ها برای که بریده می شوند ، موتور سوار ، وطنم گیلان و.... را در کارنامه دارد.

مراسم معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم های یک دقیقه ای با موضوع "اصلاح الگوی مصرف" توسط موسسه رسانه‌های تصویری اول خرداد 89 همزمان با روز بهره وری و بهینه‌سازی مصرف در تهران برگزار می‌شود.