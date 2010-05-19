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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

تعدیل نرخ بیکاری مستلزم توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری است

تعدیل نرخ بیکاری مستلزم توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری است

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تعدیل نرخ بیکاری در شهرستانهای شفت و فومن مستلزم توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی میرزایی فلاح آبادی بعد ظهر چهارشنبه در جمع مردم فومن با اعلام اینکه بیکاری یک معضل اجتماعی برای کشور و استان است، افزود: برای رفع این معضل برنامه های در سه بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری در شفت و فومن تدوین شده است.

وی اظهارداشت: در بخش صنعت طرح های بزرگی از جمله مجتمع فولاد و کارخانه تولید خمیر کاغذ از پسماندهای کشاورزی که نقش موثری در اشتغال منطقه خواهد داشت، راه اندازی می شود.

نماینده مردم فومن و شفت افزود: طرح بزرگ فولاد با یک هزار و 750 میلیارد ریال سرمایه گذاری در زمینی به وسعت 50 هکتار تاسیس خواهد شد که با بهره برداری این پروژه برای یک هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد می شود.

وی ادامه داد: کارخانه تولید خمیر کاغذ از پسماندهای کشاورزی در زمینی به وسعت 20 هکتار در کشور برای اولین باردر فومن ایجاد خواهد شد.

میرزایی فلاح آبادی یاد آورشد: با همکاری استاندارگیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و پارک علم و فناوری استان گیلان زمینی به وسعت 100 هکتار برای بخش خصوصی  جهت کشت بامبو تهیه شده است که بسیار اقتصادی است.

کد مطلب 1086053

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