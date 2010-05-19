کتاب "وهابیت بر سر دوراهی" در کردستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کتاب "وهابیت بر سر دو راهی" که توسط آیت الله مکارم شیرازی نوشته شده است، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان چاپ و منتشر شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر بیان داشت: کتاب "وهابیت بر سر دو راهی" در ادامه برنامه های کاری تبلیغات اسلامی استان کردستان در حوزه چاپ و نشر کتب دینی و مذهبی در تیزاژ شش هزار نسخه به چاپ رسیده و منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری بیان داشت: با توجه به شکل گیری نحله های انحرافی و سوء استفاده دشمنان از گروه های مختلف برای ضربه زدن به دین مبین اسلام و همچنین مقابله با این پدیده های شوم، انتشار کتب دینی و مورد نیاز مردم توسط تبلیغات اسلامی استان کردستان در دستور کار قرار گرفته تاکنون بیش از 10 جلد کتاب به مخاطبان عرضه شده است.

وی خشونت فوق‌العاده، تحمیل عقیده، تعصب شدید و افراطی، جمود و مخالفت با هر پدیده نوین، ضعف منطق و برداشت نادرست از شش واژه قرآن و فریادهایی از حرمین شریفین را از بخش‌های مختلف این کتاب عنوان کرد و افزود: این کتاب طی روزهای آینده به صورت انبوه به بازار عرضه می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، با اشاره به سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به این استان خاطرنشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بهره‌گیری از برکات سفر مقام معظم رهبری و عملیاتی کردن اهداف این سفر طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی متعددی را در دستور کار قرار داده که تولید و حمایت از تدوین و نشر کتاب در استان یکی از این برنامه ها به شمار می رود.

حجت الاسلام صفی یاری در پایان عنوان کرد: تبلیغات اسلامی استان کردستان بدون هیچگونه محدودیتی در راستای انجام اهداف کاری خود از هنرمندان و نویسندگان متعهد با هدف تولید اثر فاخر و ارزشمند به ویژه در حوزه های دینی و مذهبی حمایت خواهد کرد.