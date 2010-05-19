ائتلاف جدید عراق اواسط خرداد نامزد نخست وزیری را معرفی می کند

" موفق الربیعی" عضو مطرح ائتلاف ملی عراق و مشاور امنیت ملی سابق این کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره شایعاتی که این روزها درباره روند سیاسی و مسئله تشکیل دولت و نامزد نخست وزیری مطرح می شود، گفت : ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق که اخیرا با یکدیگر ائتلاف جدیدی را تشکیل داده اند تا کنون درباره نام نامزد مشخصی به توافق نرسیده اند.



الربیعی خاطر نشان کرد طی هفته اول ماه آینده میلادی(ژوئن) درباره نامزد نخست وزیری دولت جدید توافق به دست خواهد آمد.



مشاور امنیت ملی سابق عراق درباره اسامی نامزدهای مطرح برای تصدی ریاست دولت آینده عراق گفت : آنچه مشخص است، اینکه ائتلاف ملی عراق تا کنون درباره نامزد نخست وزیری، موضع قطعی و نهایی اتخاذ نکرده است.



الربیعی در عین حال بر ضرورت تشکیل دولت مشارکت ملی واقعی در عراق تاکید کرد تا هیچ یک از گروههای اساسی به حاشیه رانده نشوند.