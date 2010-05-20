شکافت زاگرس برای رهایی از "جاده مرگ"/ آزاد راهی با مزایای اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حضور سرمایه گذاران در پروژه هایی مانند پروژه های راهسازی شاید بیش از آنکه سودی به دنبال داشته باشد یک کار عام المنفعه محسوب شود که نمود این کار را می تواند از حضور یک سرمایه گذار در احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال دید.

آزاد راه خرم آباد - پل زال علاوه بر منفعتی که در کاهش زمان، هزینه و سوخت در مسیر شمال به جنوب کشور دارد با جایگزین شدن به جای جاده فعلی خرم آباد به اندیمشک خدمتی بزرگ در حق مسافران همیشگی این جاده است.

در حال حاضر یکی از مرگ بارترین مسیرهای استان لرستان مسیر فعلی خرم آباد - اندیمشک به ویژه در محدوده شهرستان پلدختر است که با وجود تردد روزانه خودروهای سبک و سنگین به لحاظ ترانزیتی بودن روزانه شاهد تصادفاتی است که گاهی باید صفت "وحشتناک" را به کنار اضافه کرد.

لرستان و 310 کیلومتر جاده کوهستانی

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان ظهر چهارشنبه در اجلاس دوره ای شرکت های ساختمانی و تاسیساتی کل کشور در خرم آباد اظهار داشت: در استان لرستان 310 کیلومتر جاده وجود دارد که از یک وضعیت کوهستانی خاصی عبور می کند.

عباس رضایی با بیان اینکه در حال حاضر جاده خرم آباد - اندیمشک یکی از پر خطرترین جاده های استان لرستان است، خاطر نشان کرد: در این راستا آزاد راه خرم آباد - پل زال با طول 104 کیلومتر در در دست اجرا است.

خرم آباد - اندیمشک و جاده ای به نام "جاده مرگ"

وی با بیان اینکه جاده فعلی خرم آباد اندیمشک دارای 210 کیلومتر طول است، بیان داشت: جاده فعلی بسیار صعب العبور است به طوریکه رانندگان ماشین های سنگین از این مسیر به عنوان "جاده مرگ" یاد می کنند.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان با بیان اینکه برای عبور از گردنه های این مسیر باید مسافت طولانی را پشت سر ماشین های سنگین حرکت کرد و مجالی برای سبقت گرفتن وجود ندارد، خاطر نشان کرد: با بررسی های انجام شده در صورت رعایت کلیه مقررات راهنمایی رانندگی مسیر یاد شده با وسیله سبک 3.5 ساعت و با وسیله نقلیه سنگین حدود 5 ساعت طول می کشد.

رضایی ادامه داد: در راستای رهایی از وضعیت فعلی این جاده به عنوان مسیر ترانزیتی تهران - جنوب کار احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال آغاز شده است.

شکاف عرضی در زاگرس برای رهایی از جاده مرگ

وی تصریح کرد: پس از اجرای کارهای مطالعاتی و کارشناسی از زمستان سال 84 این پروژه در مسیری کاملا صعب العبور آغاز شد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به مزایای این پروژه، کاهش حدود 70 کیلومتری مسیر خرم آباد - اندیمشک را یکی از مزایای این پروژه خواند و گفت: این پروژه مسیر 167 خرم آباد به اندیمشک را به 104 کیلومتر کاهش می دهد.

رضایی با اشاره به وضعیت اجرای این پروژه در میان سلسله جبال زاگرس، گفت: این جاده در واقع به طور کامل رشته کوههای زاگرس را شکافت داده و در مسیر آن بیش از 14 دستگاه تونل رفت و برگشت تعبیه شده است.

وی ادامه داد: حداقل طول تونلهای استفاده شده در این مسیر 100 متر و بزرگترین دو هزار و 200 متر است.

سرمایه گذاری صدهای میلیارد بخش خصوصی در پروژه آزاد راه

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان زمان بهره برداری از این پروژه را حداکثر تا نیمه دوم سالجاری دانست و گفت: در پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال 14 دستگاه پل بزرگ بالای 10 متر کار گذاشته شده است.

رضایی با بیان اینکه عمده پلهای به کار رفته پلهای دره ای است، یادآور شد: در طول این مسیر بیش از دو هزار و 500 متر پل تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه همه این پروژه به همت یک سرمایه گذار بخش خصوصی انجام شده است، یادآور شد: قرارداد این پروژه به صورت 50 درصد بخش خصوصی و 50 درصد سهم وزارت راه منعقد شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان برآورد پروژه را بیش از 700 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از 610 میلیارد تومان در این پروژه هزینه انجام شده است.

مزایای اقتصادی احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال

رضایی از 42 میلیون مترمکعب خاکبرداری و 10 میلیون مترمکعب خاکریزی در این پروژه خبر داد و بیان داشت: با بهره بردای از این پروژه جاده ترانزیتی تهران تا بندر امام خمینی به 900 کیلومتر کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی این آزادراه مهم، گفت: در حال حاضر عمده تخلیه بارها و صادرات و واردات ما در بندرعباس انجام می شود که این بندر تا تهران حدود یک هزار و 400 کیلومتر فاصله دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان ادامه داد: در صورت ادامه این آزاد راه از پل زال تا اندیمشک و ادامه آن تا بندر امام خمینی میزان فاصله و صرفه جویی در هزینه، زمان و سوخت موجب تحول چشمگیری در زمینه حمل و نقل و صادرات و واردات خواهد شد.

رضایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 42 درصد صادرات نفتی و غیرنفتی از بنادر جنوبی انتقال می یابد که در صورتیکه آزاد راه خرم آباد - پل زال و ادامه آن در استان خوزستان به بهره برداری برسد این میزان به حدود 70 درصد خواهد رسید.

وی از سرمایه گذاران خواست با حضور در پروژه های راهسازی به ویژه ادامه آزاد راه خرم آباد - پل زال زمینه توسعه راهها و صنعت حمل و نقل کشور را فراهم آورند.

آزاد راه خرم آباد - پل زال قسمتی از بزرگراه آسیایی "AH8"محسوب می شود که موجب تسریع و تسهیل در ارتباط بین نواحی شمالی و مرکزی کشور با مناطق جنوبی به ویژه بندر امام خمینی(ره) می شود.

آزاد راه خرم آباد - پل زال، به عنوان شاهرگ حیاتی اتصال شمال به جنوب کشور محسوب می شود با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حد فاصل خرم آباد - پل زال - اندیمشک در حال اجراست و در حال حاضر دارای پیشرفت مطلوب و چشمگیری است.

در طول مسیر آزاد راه خرم آباد - پل زال تعداد 14 دستگاه تونل دوقلو به طول 25 کیلومتر و تعداد 28 دستگاه پل بزرگ به صورت رفت و برگشت و به طول 2.6 کیلومتر وجود دارد.