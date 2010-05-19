52 میلیارد ریال یارانه به طرح های زودبازده در کرمانشاه پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه بعداز ظهر چهارشنبه درشمشین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان،اظهارداشت: مبلغ 123 میلیارد و 180 میلیون ریال یارانه به استان کرمانشاه اختصاص یافته که تا کنون بخشی از آن در قالب یارانه به طرح های زودبازده پرداخت شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه در خصوص تعداد طرحهای مصوب گفت: تاکنون 26 هزار و 207 طرح با اشتغالزایی 53 هزار و 90 نفر در استان کرمانشاه به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رسیده است.

در ادامه این جلسه عملکرد طرحهای بنگاه های اقتصادی زودبازده در ارتباط با شهرستان ها، مرکز استان و بانک ها مورد ارزیابی قرار گرفت و نظر استاندار کرمانشاه مبنی بر تحول مثبت در خصوص انعقاد قرار دادهای مرتبط با دو هزار و 22 طرح مطرح که مقرر شد هر چه سریعتر نسبت به تعیین وضعیت این طرح ها اقدام اساسی صورت گیرد.

در این نشست اعتبارات پرداختی سال 1388 به بانک های ملی، کشاورزی و ملت در مجموع 11 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام شد که سهم بانک ملی 5.6 میلیارد ریال، بانک کشاورزی 2.9میلیارد ریال و بانک ملت نیز 2.5میلیارد ریال عنوان شد.

در ادامه در خصوص طرحهای مشمول یارانه ها و صندوق مهر امام رضا(ع) مطرح و عنوان شد در مجموع 11 هزار و 826 طرح یارانه و وجوهات صندوق مهر امام رضا(ع) دریافت کرده اند.

در پایان در خصوص طرح های مصوب شده، انعقادقرار دادشده ، در مرحلة انعقادقرارداد و طرح های حذف شده مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.