به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محمدرضا زهره‌وند در همایش زندگی مسالمت آمیز با آنتن‌های BTS تلفن همراه که بعد از ظهر چهارشنبه در دانشگاه مفید قم با حضور مدیرکل دفتر تحقیقات راهبردی شرکت ارتباطات سیار ایران برگزار شد، با اشاره به شعار امسال در روز جهانی مخابرات بیان داشت: روز جهانی مخابرات امسال با عنوان شهر بهتر، زندگی بهتر با فناوری ارتباطات و اطلاعات نامگذاری شده است و این نشان می‌دهد که اتحادیه جهانی مخابراتی و به تبع آن شرکت‌های مخابراتی مباحث مربوط به سلامت زیست محیطی و انسان را در همه سرویس‌های مخابراتی و تکنولوژی‌های ارائه شده مد نظر قرار می‌دهد.



مهندس زهره‌وند در این خصوص اضافه کرد: همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور کشور و همچنین اپراتور ایرانسل به عنوان اپراتور دوم کشور، دارای پروانه رسمی و مجوزهای قانونی، صنعتی و بهداشتی از مراجع ذیصلاح داخل کشور و همچنین سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی اصلی این امر می‌باشند.



مهندس زهره‌وند با بیان اینکه در حال حاضر 99 درصد از خطوط جاده‌ای و ریلی استان زیر پوشش آنتن دهی تلفن همراه است، ابراز داشت: به زودی با نصب سه آنتن تلفن همراه در جاده‌های اصلی، تمام 640 کیلومترخطوط جاده‌ای و ریلی استان به جز جاده‌های روستایی زیر پوشش آنتن دهی قرار خواهند گرفت.



وی در خصوص وضعیت سرویس دهی و کیفیت ارتباطات سیار شرکت مخابرات استان قم بیان داشت: در سه سال گذشته در خصوص کیفیت سرویس دهی ارتباطات سیار رتبه اول کشوری را به دست آورده‌ایم، همچنین در سال گذشته رتبه اول را در زمینه کلیه شاخص‌های تلفن همراه، کاهش بدهی‌های سالانه مشترکین سیار و نگهداری شبکه فیبرنوری کسب کرده‌ایم.



125 هزار شماره تلفن همراه آماده واگذاری است



وی در ادامه در خصوص مراکز شبکه ارتباطات سیار در استان قم بیان داشت: در استان قم 2 مرکز اصلی تلفن همراه یکی با ظرفیت 300 هزار شماره و دیگری با ظرفیت 450 هزار شماره و روی هم با ظرفیت 750 هزار شماره وجود دارد که تعداد 625 هزار شماره فعال واگذار شده و 125 هزار شماره آماده واگذاری داریم.



مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم تعداد آنتن های BTS تلفن همراه در استان قم را 303 عدد عنوان کرد و افزود: 93 مورد از آنها در باند 1800 DCS و210 مورد از آنها در باند 900 GSM فعال می باشند که با کار این آنتن‌ها 26 هزار و پانصد مشترک در آن واحد می‌توانند روی باند شبکه ارتباط سیار استان، مکالمه همزمان داشته باشند.



وی اضافه کرد: 209 مورد از آنتن‌های تلفن همراه در سطح شهر قم، 9 مورد در شهر‌های تابعه کهک، جعفریه، خلجستان و قنوات و 85 مورد از آنها در خطوط جاده‌ای و ریلی استان سرویس دهی می‌کنند.

