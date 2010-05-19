توهم توفیق در فضای فرهنگی خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام مرتضی وافی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نباید برخی سروصداها و هیاهوها و حتی تعریف‌ها و حمایت‌های بجا ما را دچار یک خوش‌بینی کاذب کند؛ خود بزرگ‌بینی فرهنگی، توهم توفیق در فضای فرهنگی خودش خطر است.



وی گفت: ما باید بدانیم همه این حمایت‌ها و ترویج‌ها به نوعی انگیزه‌دادن برای حرکت به سمت میدان وسیعی است که ما نپیموده‌ایم و همیشه باید متأسف و متأثر باشیم از اینکه چرا این گام‌ها را در گذشته طی نکرده‌ایم.



وافی با اشاره به برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران و استقبال فراوان از کتاب «دا» و فرمایشات مقام معظم رهبری در تجلیل از این کتاب گفت: شاید قبل از این برخی تصور می‌کردند که این کتاب به صورت ارگانی و سازمانی و با ارتباطات سازمانی به مجموعه‌ها و سازمان‌ها فروخته می‌شود ولی حضور تک‌تک افراد و مراجعة حضوری آنها از شهرهای مختلف این مسئله را به نوعی نفی می‌کرد.



مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه افزود: در رابطه با نوع رفتارهای رهبری خیلی‌ها مسئله را مصداقی می‌دانند؛ معتقدم این رفتارشناسی مقام معظم رهبری خودش یک تیزبینی می‌خواهد؛ یکی از آن موارد این است که ما نباید فقط مصداق را ببینیم.



وی گفت: طبیعتاً مقام معظم رهبری ورای تحلیل از این مصداق، از این‌گونه حرکت‌ها تجلیل می‌کنند و به دنبال این‌گونه حرکت‌ها هستند و این خیلی مهم‌تر از یک مصداق است.



دبیر شورای عالی فرهنگی مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: ما به جای اینکه در واکنش به این‌گونه رفتارهای رهبری ابراز خوشحالی و خرسندی کنیم، باید حس کنیم ما هم مقابل چنین حرکت‌های فرهنگی سهمی داریم که تجلیل و تکریم این‌گونه فعالیت‌هاست.



دلسوزان فرهنگی به میدان بیایند



وافی خاطرنشان کرد: کسانی که به نوعی مسئولیت دارند و یا متولی امور فرهنگی هستند، علما و اندیشمندان و کسانی که به نوعی یک اعتبار و آبرویی دارند باید به میدان بیایند. طبیعتاً این‌گونه تجلیل‌ها و تکریم‌ها در بیوت مراجع هم اتفاق خواهد افتاد و مسئولان هم به فکر تجلیل و تکریم از چنین فعالیت‌هایی باید بیفتند و می‌افتند.



وی با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری و تجلیل‌شان از اثر «دا» افزود: ما زمانی می‌توانیم ظرفیت تأثیر کلام رهبری در جامعه در تجلیل از چنین حرکت‌هایی را ارزیابی کنیم که پایگاه‌های توزیع‌مان و زمینه‌های در دسترس بودن این‌گونه آثار در همة کشور در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فراهم باشد.



مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه بیان کرد: ای کاش ما می‌توانستیم چنین ارزیابی را داشته باشیم ولی به علت محدودیت ظرفیت‌های توزیع و به علت کمبود پایگاه‌های توزیع در سراسر کشور، نمی‌توانیم حجم واقعی تأثیر کلام ایشان و امثال اینها را در جامعة خودمان مشاهده کنیم، آن حجمی که می‌تواند امیدوارکننده باشد.



وی همچنین افزود: متأسفانه ما هر چند سال یک بار در یک بعد رسانه‌ای دفاع مقدس به صورت غده‌ای قوی می‌شویم، یعنی حرکت‌های کاریکاتورگونه؛ گویا بودجه‌ها، امکانات و تجهیزات و منابع انسانی و ظرفیت‌ها هر چند سال یک بار به یک سمت هل داده می‌شوند.



وی با بیان اینکه ما هیچ‌گاه نباید غافل از این باشیم که همة آن حرکت‌های بزرگ معمولاً از انسان‌های متعهد و آگاه و معتقد به ارزش‌های دینی و انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد اظهار داشت: تربیت نیروها در مجموعه‌های کوچک شکل می‌گیرد و نباید تقویت و ترویج و حمایت این مجموعه‌ها را فراموش کرد و اینها از میدان فرهنگ و بازار اقتصاد فرهنگ حذف شوند و مؤسسات کوچک، بنگاه‌های فرهنگی خرد نیز باید در کنار این حمایت‌های کلان قرار گیرند.



عدم عرضه محصولات فاخر فرهنگی رنج‌آور است



دبیر شورای عالی فرهنگی مسجد مقدس جمکران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برای حمایت از چنین آثاری را وجود پایگاه‌های توزیع محصولات فرهنگی عنوان کرد: پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی هنوز از عدم عرصه درست و نحوه عرضه درست و قابل دسترس و آسان محصولات فرهنگی فاخر به مخاطبی که تشنه است رنج می‌برد.



حجت‌الاسلام وافی تصریح کرد: طبیعتاً ایجاد این پایگاه‌ها و ظرفیت‌های مسئولیتش فقط متوجه یک مجموعه مثل سازمان تبلیغات اسلامی نیست؛ اگر مثلاً برای همین کتاب «دا» تمام دستگاه‌ها و دولت و امکانات بازوهای اجرایی کشور ما بسیج شوند تا پایگاه‌های توزیع چنین کتاب‌هایی را در کشور فراهم کنند، آن وقت می‌توان به نوعی امیدوار بود که ما سطح خوبی از فعالیت فرهنگی را در مقابل ذائقه مخاطب تشنه فعالیت‌های فرهنگی قرار داده‌ایم.

