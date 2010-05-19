به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ابراهیم فقیه‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید معاون استاندار قم از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم در جمع خبرنگاران با بیان این که جهاد دانشگاهی واحد قم در سال 1380 فعالیت خود را در استان آغاز کرده است گفت: این مرکز در سه دانشگاه پردیس، قم و علوم پزشکی شعباتی را دایرکرده است که فعالیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی را در این دانشگاه‌ها انجام می‌دهند.



فقیه زاده راه اندازی مرکز درمان ناباروی و مرکز تخصصی معماری و شهرسازی را نیز از جمله اقدامات معاونت پژوهشی این نهاد نام برد.



وی در ادامه به راه اندازی مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم در سال 1387 اشاره کرد و گفت: این مرکز سومین مرکز در کشور است که درمان ناباروری را برعهده دارد.



فقیه‌زاده در ادامه به دیدار اعضای جهاد دانشگاهی با مراجع تقلید اشاره کرد و عنوان داشت: ما برای آشنایی با مسائل فقهی در زمینه درمان ناباروری دیداری را با مراجع داشته‌ایم.



وی افزود: هدف ما از این دیدارها این است که از نظرات مراجع و علما در زمینه درمان ناباروری استفاده کنیم.



وی ادامه داد: ما از پایان نامه‌های سطح 4 حوزه که در زمینه درمان ناباروری باشد حمایت می‌کنیم تا بدین وسیله خلاء‌هایی که در این زمینه در درمان ناباروری وجود دارد برطرف شود.



رئیس جهاد دانشگاهی قم در ادامه به فعالیت‌های معاونت پژوهشی، آموزشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی استان اشاره کرد و عنوان داشت: برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت آزاد و ضمن خدمت برای گروه‌های مختلف با استفاده از پیشرفته‌ترین امکانات آموزشی از جمله وظایف بخش آموشی است.



وی برگزاری کلاس‌های تافل، مربیگری مهد کودک، کلاس‌های ارتقاء پایه مهندسی، کمک بهیاری و برگزاری دوره‌های آموزشی کامپیوتر را از جمله فعالیت‌های بخش آموزش جهاد دانشگاهی واحد استان قم نام برد.



وی در پایان بیان داشت: خبرگزاری ایسنا ، ایکنا و مرکز افکار سنجی دانشجویان نیز از جمله بخش‌های فعال در معاونت فرهنگی این نهاد است و این معاونت در زمینه نظرسنجی‌های مختلف و برگزاری مسابقات کتابخوانی و اردوهای فرهنگی فعالیت‌هایی را ارائه داده است.

