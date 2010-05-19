روابط همه جانبه آذربایجان غربی با استانهای مرزی ترکیه ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده عصر چهارشنبه در دیدار با سفیر ترکیه در تهران که در محل حوزه استاندار برگزار شد گفت: در حال حاضر روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و مسئولان ارشد دو کشور بر گسترش روابط همه جانبه تاکید دارند.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری کشورمان بر ارتقای سطح همکاریهای میان آذربایجان غربی و استانهای مرزی ترکیه اظهارداشت: باید مسئولان دو طرف تمامی تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.

جلال زاده با اشاره به برگزاری اجلاس استانهای مرزی ترکیه و آذربایجان غربی در ایغدیر و وان ترکیه گفت: اجلاس سوم نیز به میزبانی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود و که نشان از علایق دو کشور برای ارتقای سطح روابط است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: روابط دو کشور با انتظارات دو کشور همخوانی ندارد و انتظار می رود با تاکیدات روسای دو کشور روابط میان دو کشور بیش از گذشته افزایش یابد.

جلال زاده خاطرنشان کرد: در اجلاس وان از طرف استانهای مرزی ترکیه و آذربایجان غربی نمایندگان ویژه ای انتخاب شده تا بر عملیاتی شدن تفاهنامه ها نظارت کنند و هر دو هفته یکبار پیشرفت روند این تفاهنامه هاپیگیری می شود.

وی اشاره به ایجاد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ارومیه اظهارداشت: تاسیس این دفتر نشان از اراده وزارت امور خارجه بر گسترش روابط همه جانبه میان کشورهای همسایه است.

جلال زاده با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های آذربایحان غربی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت: آب و خاک مناسب، وجود معادن غنی، تولید 60 درصد آبمیوه و کنسانتره کشور، رتبه های برتر در تولید محصولات کشاورزی به خصوص سیب، انگور و عسل به همراه نیروی انسانی تحصیلکرده زمینه را برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر در این استان فراهم می کند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: این ویژگی ها موجب شده سرمایه گذاران متعددی دراستان حضور پیدا کرده و برای سرمایه گذاری در این استان اعلام آمادگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جاذبه های گردشگری و وجود ابنیه تاریخی متعدد در استان را از دیگر ظرفیت های آذربایجان غربی برای جذب گردشگر در منطقه عنوان کرد.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان 891 کیلومتر مرز مشترک دارد.