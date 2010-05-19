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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

دیدارهای معوقه لیگ دسته اول/

فینالیست جام حذفی از شکست خانگی گریخت

فینالیست جام حذفی از شکست خانگی گریخت

دیدارهای معوقه لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با توقف خانگی فینالیست جام حذفی برابر قعرنشین گروه"ب" پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای معوقه لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه یک دیدار از گروه "ب" برگزار شد که طی آن تیم‌‎های فوتبال گسترش فولاد و کوثر لرستان در تبریز به تساوی 3 بر 3 رضایت دادند.

در این دیدار معوقه از هفته هجدهم که در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز برگزار شد، رسول خطیبی(30 و 56-پنالتی) و مرتضی قربانپور(80) برای تیم گسترش فولاد تبریز گل زدند و رسول ستارپور(32)، فرزاد محمدی(45 و 69) گل‌های تیم کوثر لرستان را به ثمر رساندند.

جدول رده بندی گروه ب:
1- نفت تهران 36 امتیاز - تفاضل گل 10+
2- داماش گیلان 36 امتیاز - تفاضل گل 6+، 29 گل زده
3- برق شیراز 36 امتیاز - تفاضل گل 6+، 26 گل زده
4- آلومینیوم هرمزگان 34 امتیاز
5- نساجی مازندران 33 امتیاز
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13- فولاد اهواز 20 امتیاز
14- کوثر لرستان 16 امتیاز

تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز روز سوم خردادماه در دیدار برگشت از رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی میهمان پرسپولیس تهران است. دیدار رفت دو تیم با برتری یک بر صفر سرخپوشان تهرانی همراه بود.

کد مطلب 1086117

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