39 روستا در همدان با تانکر آبرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی ساکی بعد از ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: در تابستان سال گذشته 102 روستا در استان همدان به صورت سیار آب‌رسانی می شد.

ساکی با اشاره به اینکه در حال حاضر شاخص بهره ‌مندی از شبکه فاضلاب روستایی در همدان صفر است، افزود: همدان دارای یک هزار و 37 روستا است که از این تعداد 946 روستا بالای 20 خانوار است که 705 هزار و 260 نفر را زیر پوشش دارند.

وی منابع تأمین آب روستایی استان همدان را یک هزار و 133 منبع ذکر کرد و گفت: 517 چاه عمیق، 311 چاه دستی، 259 چشمه و 45 قنات منابع آب روستایی هستند که این تعدد و تنوع کار را مشکل می‌کند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی همدان با اشاره به اینکه 890 مخزن آبرسانی به روستاها را انجام می‌دهد، اذعان داشت: 240 عدد مخازن فلزی با بیش از 20 هزار مترمکعب ظرفیت، 261 عدد سنگی با حجم 23 هزار مترمکعب و 317 عدد بتونی با حجم 57 هزار و 300 مترمکعب مخازن آب روستاهای همدان را تشکیل می‌دهند که ظرفیت آن 105 هزار و 130 لیتر مترمکعب آب است.

ساکی با اشاره به 49 مجتمع آب‌رسانی روستایی فعال و در دست احداث اضافه کرد: این مجتمع‌ها 304 روستا را آب‌رسانی می‌کنند که پوششی معادل 203 هزار نفر معادل 28 درصد روستاها را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته اعتبارات شرکت در بخش آب 18 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که 13 میلیارد و 600 میلیون تومان تخصیص یافته و تاکنون 12 میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی همدان اضافه کرد: تعرفه آب روستایی 30 درصد تعرفه آب شهری است و در حال حاضر میزان مطالبات شرکت از مشترکان یک میلیارد و 600 میلیون تومان است.

ساکی با اشاره به مصوبات سفر اول و دوم ریاست جمهوری نیز بیان داشت: در سفر نخست ریاست جمهوری مطالعات احداث هشت مجتمع آب‌رسانی در دستور کار قرار گرفت و در سفر دوم اجرایی شدن آن‌ها مطرح شد که به علت کمبود اعتبارات انجام نشده که در سفر آینده اعتبارات مورد نظر به این امر جذب می‌شود.