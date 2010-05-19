مرکز درمان ناباروری در قم موجب افتخار استان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن محرری بعد از ظهر چهارشنبه درحاشیه بازدید از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با برنا‌مه‌ریزی‌های صورت گرفته هر چهارشنبه مدیران هر حوزه بازدیدی را از دستگاه‌ها و نهادهای استان خواهند داشت بیان کرد: بازدید این هفته به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی اختصاص داشته است.



وی بازدید 2 ساعته خود از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد قم را جالب و جذاب عنوان کرد و گفت: این مرکز افتخاری برای قم است و با توجه به مراجعاتی که از داخل و خارج از کشور به این مرکز صورت می‌گیرد زمینه گسترش کار نیز وجود دارد.



محرری با بیان اینکه راه اندازی این مرکز از دو جهت قابل توجه است بیان داشت: یکی از جهت علمی است که راه‌اندازی این مرکز باعث ایجاد رقابت با کشورهای خارجی است که این موجب افتخار است.



معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار قم ادامه داد: بحث دوم نیز مربوط به جنبه اجتماعی و روانی آن است که نتایج اقدامات این مرکز باعث ایجاد شادی و آرامش در خانواده‌ها می‌شود.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه احداث چنین مراکزی در استان قم موجب دلگرمی جوانان استان است اظهار کرد: با توجه به بحث آموزشی که جهاد دانشگاهی برعهده دارد می‌تواند در زمینه اشتغال دراستان نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.

