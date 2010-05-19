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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

هفته سی و چهارم لیگ برتر/

پیروزی استقلال و ذوب آهن و تساوی مس برابر ابومسلم در پایان نیمه اول

پیروزی استقلال و ذوب آهن و تساوی مس برابر ابومسلم در پایان نیمه اول

نیمه اول سه دیدار باقیمانده از هفته پایانی هفته سی و چهارم با پیروزی تیم های استقلال و ذوب آهن و تساوی مس با ابومسلم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ورزشگاه شهید رجایی قزوین تیم فوتبال استقلال با تنها گل دقیقه 33 پژمان منتظری میزبان خود پیکان را در پایان نیمه اول شکست داد.

در نیمه اول این دیدار به دلیل مصدومیت محمد محمدی و حضور وحید طالب لو درون دروازه، داور 9 دقیقه وقت اضافه اعلام کرد.

در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان تیم فوتبال ذوب آهن برابر ملوان بندرانزلی به پیروزی یک بر صفر دست یافت. در این دیدار فرشید طالبی در دقیقه 30 گل ذوب آهن را به ثمر رساند.

در ورزشگاه شهید باهنر کرمان نیز تیم های مس و ابومسلم در پایان نیمه اول به تساوی یک بر یک دست یافتند. در این بازی علی سامره در دقیقه 2 برای مس کرمان و محمدحسن رجب زاده در دقیقه 40 برای ابومسلم گل زدند.

کد مطلب 1086128

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