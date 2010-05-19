به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا علی حسنوندیان بعد از ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که با حضور دانشجویان خواهر شاهد و ایثارگر سراسر کشور در مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد، اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فراخوانی جهت اعزام دانشجویان در دانشگاه‌های کشور اعلام شد که از مجموع 30 دانشگاه سراسر کشور تعداد 200 دانشجو به این گردهمایی اعزام شدند و به مدت 3 روز تحت آموزش‌های محتوایی با عناوین حجاب و شبها‌ت‌، حجاب و تأثیرات روان شناسی‌، حجاب و توسعه فرهنگ در جامعه و حجاب و تأثیرات اجتماعی قرار می‌گیرند.



دبیر گردهمایی نخستین دوره فرهنگی معرفتی توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تصریح کرد: درکنار برنامه‌های آموزشی که با حضور اساتید مجرب برگزار می‌شود برنامه‌های متنوع جانبی چون زیارت حرم کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه‌(س) حضور در مسجد جمکران و دیدار با آیت الله مکارم شیرازی نیز از دیگر برنامه‌های این گردهم‌آیی در قم است.



وی با بیان اینکه همواره مسئولین کشور برضرورت رسیدگی به امور دانشجویی به خصوص مسائل مطرح اجتماعی تأکید دارند اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات امام و مقام معظم رهبری، اولین دوره گردهمایی عفاف و حجاب را برای دانشجویان فرهنگی و ایثارگر سراسر کشور در شهر مقدس قم برگزار می‌کنیم.



حسنوندیان با ابراز امیدواری از نتیجه مطلوب این گردهمایی گفت: گردهمایی عفاف و حجاب دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌تواند سنگ بنایی جهت تداوم دیگر امور دانشجویی با‌شد.

