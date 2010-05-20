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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

دی سایت:

انتخاب کنندگان خسته اوباما نظاره گر تزلزل حکومت وی هستند

انتخاب کنندگان خسته اوباما نظاره گر تزلزل حکومت وی هستند

یک نشریه آلمانی با اشاره به انتخابات میان دوره ای پارلمانی پاییز آینده در آمریکا و با توجه به بی انگیزه بودن و سستی دموکراتها برای شرکت در این انتخابات شکستی سخت را در انتظار اوباما و حزبش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی در این باره نوشت: طرفداران و انتخاب کنندگان اوباما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا نظاره گر دلواپسی و تزلزل حکومت اوباما هستند.
 
در ادامه این مطلب به انتخابات کنگره پاییز آینده در آمریکا اشاره شده و آمده است: در آمریکا مسئله تحول و دگرگونی( که اوباما آن را وعده داده بود) در هواست.
 
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: در دوم نوامبر آینده انتخابات میان دوره ای مهمی برگزار می شود که در آن تمام مجلس نمایندگان و یک سوم سنای این کشور مجددا انتخاب می شوند. در هفته ها و ماههای آتی تصمیمهای مقدماتی مهمی گرفته خواهد شد. موضوع این است که کدام کاندیداها از جناح دموکرات و یا جمهوریخواه برای پاییز آینده باید به میدان بیایند.
 
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب می نویسد: در این میان دموکراتها با کمبود انگیزه مواجه هستند. این جمهوریخواهان هستند که گروه گروه و مشتاقانه به سوی این اتخابات در حرکتند. آنها می خواهند در اکثریت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تغییراتی ایجاد کرده و به این ترتیب محدودیتهایی را برای حکومت اوباما به وجود آورند.
 
این در حالی است که دموکراتها در این راستا سست بوده و اشتیاقی ندارند. اگر شرایط تا پاییز آینده تغییر نکند شکست فاجعه باری در انتظار دموکراتها خواهد بود و احتمالا اکثریت را در مجلس نمایندگان و شاید در سنا از دست خواهند داد.
 
نویسنده در ادامه خاطرنشان کرد: انتخابات میان دوره ای پارلمانی برای هر رئیس جمهوری در آمریکا یک آزمون سخت است. البته تا آن موقع هنوز پنج ماه ونیم باقی مانده و این در سیاست زمانی طولانی است.
کد مطلب 1086155

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