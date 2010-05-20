انتخاب کنندگان خسته اوباما نظاره گر تزلزل حکومت وی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی در این باره نوشت: طرفداران و انتخاب کنندگان اوباما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا نظاره گر دلواپسی و تزلزل حکومت اوباما هستند.

در ادامه این مطلب به انتخابات کنگره پاییز آینده در آمریکا اشاره شده و آمده است: در آمریکا مسئله تحول و دگرگونی( که اوباما آن را وعده داده بود) در هواست.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: در دوم نوامبر آینده انتخابات میان دوره ای مهمی برگزار می شود که در آن تمام مجلس نمایندگان و یک سوم سنای این کشور مجددا انتخاب می شوند. در هفته ها و ماههای آتی تصمیمهای مقدماتی مهمی گرفته خواهد شد. موضوع این است که کدام کاندیداها از جناح دموکرات و یا جمهوریخواه برای پاییز آینده باید به میدان بیایند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب می نویسد: در این میان دموکراتها با کمبود انگیزه مواجه هستند. این جمهوریخواهان هستند که گروه گروه و مشتاقانه به سوی این اتخابات در حرکتند. آنها می خواهند در اکثریت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تغییراتی ایجاد کرده و به این ترتیب محدودیتهایی را برای حکومت اوباما به وجود آورند.

این در حالی است که دموکراتها در این راستا سست بوده و اشتیاقی ندارند. اگر شرایط تا پاییز آینده تغییر نکند شکست فاجعه باری در انتظار دموکراتها خواهد بود و احتمالا اکثریت را در مجلس نمایندگان و شاید در سنا از دست خواهند داد.

نویسنده در ادامه خاطرنشان کرد: انتخابات میان دوره ای پارلمانی برای هر رئیس جمهوری در آمریکا یک آزمون سخت است. البته تا آن موقع هنوز پنج ماه ونیم باقی مانده و این در سیاست زمانی طولانی است.