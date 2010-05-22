صدور مجوز فعالیت یکساله برای 1000 تعاونی اعتباری

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص ادامه فعالیت تعاونیهای اعتباری و برنامه ای که وزارت تعاون با همکاری بانک مرکزی برای ساماندهی تعاونیهای اعتباری در نظر داشت، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی ساماندهی تعاونیهای اعتباری را در دستور کار خود قرار داده بود ما نیز معتقد بودیم تعاونیهایی که خود را با ضوابط بانک مرکزی تطبیق نداده‌اند و تعدادشان هم کم است باید خودشان را با مقررات آن تطبیق دهند.

فعالیت تعاونیها در اعتبار، بورس، بیمه

وزیر تعاون با بیان اینکه بر اساس تدابیری فعالیتهای تعاونیها در بخش پولی و بانکی بیشتر خواهد شد، اظهار داشت: در این راستا آئین ‌نامه‌های مربوط به حضور تعاونیها در نظام بانکی و اعتباری، حضور در بورس و ارتباط با موسسات بیمه ای تدوین شده است و زمینه‌های تعامل و همکاری با سازمانهای مربوطه نیز فراهم شده است.

عباسی با اعلام اینکه تعاونیها به زودی حضوری گسترده درعرصه پولی و بانکی کشور خواهند داشت، تصریح کرد: با توجه به فراهم شدن مقدمات تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، این صندوق نیز به زودی با هدف حمایت از جوانان و کارآفرینان آغاز به کار خواهد کرد.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری

وی هدف اصلی بخش تعاون از تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری در کنار ایجاد بانک توسعه تعاون را حمایت از تعاونگران بدون وثیقه، جوانان ایده ‌پرداز و اقشار کم ‌درآمد ذکر کرد و افزود: مکانیزم صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری بخش تعاون به نحوی طراحی شد که با تحت پوشش قرار دادن افراد بهره‌مند از توان کار و ایده ‌پرداز، زمینه‌های اجرایی کردن طرحهای نو نیز فراهم شود.

وزیر تعاون شرط پرداخت تسهیلات به افراد ارائه دهنده طرح توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری را احراز هویت آنها دانست و تاکید کرد: در واقع بر خلاف روال بانکها و مؤسسات اعتباری، متقاضی تسهیلات می تواند بعد از ارائه طرح و تأیید شدن آن بدون سپردن وثیقه‌های ملکی و غیره مراحل دریافت تسهیلات حمایتی را طی کند.

1900 تعاونی اعتباری

در خصوص ساماندهی موسسات و تعاونیهای اعتباری که اجرای آن از زمستان سال گذشته توسط بانک مرکزی آغاز شده است، حمید تهرانفر مدیرکل نظارت بر موسسات بانک مرکزی نیز در گفتگو با مهر در مورد تعداد تعاونی های اعتباری گفته است: هم اکنون حدود هزار و 900 تعاونی اعتبار داریم که هزار و 700 مورد از آنها تعاونی اعتباری بدون مشکل هستند و در قالب قوانین کار می کنند.

تهرانفر با بیان اینکه با 100 تا 150 تعاونی اعتبار مشکل داریم، افزوده است: می توان با تشکیل یک تا دو بانک تعاونیهای اعتبار را قانونمند کرد که ممکن است موسسه مالی و اعتباری نیز بتوان برای آنها تشکیل داد.

درذ همین حال، سید حمید پرومحمدی قائم مقام بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفته است: در سال گذشته بانک مرکزی در راستای اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آئین نامه اجرایی آن، طی ابلاغیه ای از تمامی تعاونیهای اعتبار فاقد مجوز فعالیت خواست تا نسبت به دریافت مجوزهای لازم طی مدت مشخص اقدام کرده و وضعیت خود را با ضوابط و مقررات لازم منطبق سازند.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرده است: در گام نخست با همکاری وزارت تعاون انتظام بخشی و ساماندهی تعاونیهای اعتبار در دستور کار قرار گرفت و از تعاونیهای اعتباری کارگری، کارمندی و سایر گروههای شغلی که درچارچوب قانون ناظر بر بخش تعاون فعالیت می کنند و صرفا به انجام عملیات بانکی و اعتباری با اعضای خود مبادرت می کنند خواسته شد تا مدارک لازم برای اخذ مجوز را به این بانک ارسال دارند که با استقبال چشمگیر تعاونیهای اعتباری صنفی نیز مواجه شد.

پور محمدی گفته است: پس از آن تقاضاهای بسیاری به بانک مرکزی رسید که پس از انجام بررسیها برای حدود هزار تعاونی اعتباری مجوز فعالیت یکساله صادر شد که پس از سپری شدن مدت مقرر و منوط به تامین نظرات و ملاحظات بانک مرکزی مجوز دائم نیز برای متقاضیان مزبور صادر خواهد شد.