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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۱:۳۳

دومین سفر دوره ای وستروله به خاورمیانه با محوریت مذاکرات سازش

دومین سفر دوره ای وستروله به خاورمیانه با محوریت مذاکرات سازش

وزیر خارجه آلمان به منظور رایزنی در مورد آغاز مذاکرات غیرمستقیم سازش خاورمیانه روز جمعه راهی منطقه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان روز جمعه راهی خاورمیانه می شود.

"آندرئاس پشکه" سخنگوی وزارت خارجه این کشور امروز چهارشنبه با اعلام این مطلب در برلین، هدف از این سفر را بررسی روند مذاکرات غیرمستقیم سازش خاورمیانه عنوان کرد.

بر این اساس وستروله در نخستین مقصد این سفر به لبنان رفته و با "سعد الحریری" نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو می کند. وی همچنین قصد دارد با نظامیان آلمانی نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان (یونیفیل) دیدار کند.
 
طبق برنامه اعلام شده از سوی وزارت خارجه آلمان، وستروله روز شنبه راهی مصر خواهد شد تا دیدارهای جداگانه ای با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری این کشور و نیز "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب داشته باشد.
 
دیدار با "ملک عبدالله دوم" پادشاه اردن و نیز "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه از دیگر برنامه های وزیر خارجه آلمان در سفر دوره ای اش به خاورمیانه است.
 
وستروله در دی ماه سال گذشته نیز برای نخستین بار سفری 6 روزه را به خاورمیانه انجام داد که برنامه هسته ای ایران از جمله مهمترین محورهای دیدارهای وی در این سفر بود.
کد مطلب 1086157

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