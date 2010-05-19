افتتاح سامانه دریافت همزمان تصاویر ملی و استانی در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افراشته روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه شبکه IPTV سامانه دریافت همزمان تصاویر را با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس افتتاح کرد.

معاونت اجرایی مجلس صرفه جویی با هزینه های حداقلی، اطلاع رسانی سریع، اجرایی شدن شعار اصلاح الگوی مصرف را از جمله مزایای این سامانه دانست.

در مراسم افتتاح سامانه دریافت همزمان تصاویر ملی و استانی جزواتی در اختیار نمایندگان قرار گرفت که آن مصاحبه هایی که نمایندگان طی دوره نمایندگی خود در مجلس هشتم با خبرگزاریهای مجازی انجام داده اند جمع آوری و به صورت کتابی در اختیار آنها قرار گرفت.

همچنین مجموعه مخالفت ها و موافقت های نمایندگان طی دو سال نمایندگی آنها در بررسی طرحها و لوایح مختلف به صورت فایل PDF درآمده و به صورت CD در اختیار نمایندگان قرار گرفت.

شبکه IPTV قابلیت استفاده از 16 تصویر همزمان ملی و استانی را در اختیار نمایندگان قرارمی دهد. همچنین از طریق این سامانه، امکان ضبط برنامه های شبکه های مختلف در اختیار نمایندگان قرار می گیرد. این سامانه تحت نظارت مرکز فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

هزینه تقریبی راه اندازی این شبکه 300 الی 400 میلیون تومان بود اما با تلاش معاونت اجرایی و فناوری مجلس این شبکه با 20 میلیون تومان راه اندازی شد.