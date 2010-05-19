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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۱:۵۵

باشگاه استقلال اعلام کرد:

استعفا مرفاوی هنوز توسط مدیریت باشگاه پذیرفته نشده است

استعفا مرفاوی هنوز توسط مدیریت باشگاه پذیرفته نشده است

باشگاه استقلال ضمن تایید خبر استعفای صمد مرفاوی از سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه نوشت: این استعفا هنوز مورد موافقت مدیریت قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی عصر امروز چهارشنبه پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر پیکان و سقوط استقلال به رده سوم در رختکن از بازیکنان تیمش خداحافظی کرد.

سایت باشگاه استقلال شامگاه چهارشنبه با تایید این خبر نوشت: « صمد مرفاوی پس از مسابقه امشب در قزوین با قرائت نامه ای از سرمربیگری تیم استقلال کناره گیری کرد اما این استعفا هنوز توسط مدیریت باشگاه استقلال پذیرفته نشده است.»

صمد مرفاوی در شرایطی از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال کناره گیری کرد که سه روز قبل با حضور در دفتر امیررضا واعظی آشتیانی قراردادش را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرده بود.
 

کد مطلب 1086181

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