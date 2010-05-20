بازارچه مرزی میرجاوه توسط نیروهای نظامی پاکستان تعطیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حامد علی مبارکی در جلسه ساماندهی مبادلات مرزی استان سیستان و بلوچستان که شامگاه چهارشنبه با حضور سرکنسول پاکستان در زاهدان، در محل استانداری تشکیل شد، با اعلام این خبر، ضرورت رفع مشکلات به وجود آمده در فعالیت بازارچه مرزی میرجاوه از سوی پاکستان را مورد تأکید قرار داد .

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: مدتی است که طرف پاکستانی برخلاف توافقات انجام شده میان دو کشور یک طرفه اقدام به تعطیلی فعالیتهای تجاری و بازرگانی بازارچه مرزی میرجاوه کرده است .

وی تصریح کرد: این امر تأثیرات نامطلوبی را در امر سرمایه گذاری و اشتغال مردم مرزنشین دو کشور ایجاد کرده است .

مبارکی از سرکنسول پاکستان خواست برای راه اندازی این بازارچه هر چه سریعتر اقدام کنند .

محمد طارق سرکنسول پاکستان در زاهدان نیز در این جلسه اعلام کرد: بزودی با حضور سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان مشکلات به وجود آمده در فعالیت بازارچه مرزی میرجاوه برای بهره مندی مرزنشینان دو طرف مرز بررسی و حل خواهد شد .

اختر محمد کهرازهی مدیر بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: براساس تفاهمنامه مشترک بین ایران و پاکستان هم اکنون شش بازارچه مصوب در سیستان و بلوچستان وجود دارد که بازارچه مرزی میرجاوه فعالترین آنها است .

وی عنوان کرد: سال گذشته 19 میلیون دلار از کالاها و تولیدات کشاورزی استانهای غرب کشور از طریق بازارچه مرزی میرجاوه به پاکستان صادر شده است .

بازارچه مرزی میرجاوه بر اساس تفاهم نامه مشترک ایران و پاکستان فعالیت خود را از سال 1374 شروع کرده است.