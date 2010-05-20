مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

تاریخ و مدارک لازم ثبت نام آزمون مدیریت دفاعی 2 کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 89 اعلام شد

متکی: شانسی برای تصویب هیچ قطعنامه ای وجود ندارد

تقدیر از نیم قرن تلاش دکتر فرهنگی در دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران مرکز

ایران :

با ابلاغ مصوبه کارگروه انتقال کارمندان دولت از پایتخت تعیین شد؛ ضرب الاجل ترک تهران به 163 شرکت دولتی

ریگی در جدیدترین اعترافات خود از ملاقات با نمایندگان آمریکا و اسرائیل پرده برداشت؛ دیدار در کازابلانکا برای ترور در تهران

سامان حج و زیارت اعلام کرد؛ نامنویسی در کاروانهای حج تمتع از 6 خرداد

ابرار:

با تلاش آمریکا؛ پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی دیگری به شورای امنیت رفت

صالحی: ارائه پیش نویس تحریم آخرین تلاش غربیها است

تصویب فوریت اصلاح آیین نامه مجلس در خصوص بیانیه ها

ابتکار:

وکیلی راد پس از ورود به ایران: 18 سال را در جهنم گذراندم

از سوی دو نماینده اصولگرا و اصلحا طلب بیان شد؛ پشت پرده نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه

اعترافات جدید ریگی: قرار بود ترورها را به تهران بکشانیم

وزیر اطلاعات: فتنه سرکوب شده است

اسرار:

لاریجانی: غربی ها حتی به فرستندگان خود (ترکیه و برزیل) کم توجهی کردند

وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران: آزادی کلوئید ریس و وکیلی راد ارتباطی با یکدیگر ندارند

معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد؛ 163 شرکت و سازمان دولتی باید ازت هران بروند

اطلاعات:

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هفته آینده اعلام می شود

ضرب الاجل برای خروج 163 شرکت دولتی از تهران

آمریکا پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی را به شورای امنیت برد

پول:

فقط 2 نماینده با نظارت بر شستا مخالفت کردند؛ جنجال حقوقهای 10 میلیون تومانی در مجلس

دولت فرزنانش را از ارث پایتخت محروم کرد

یک ماه فرصت برای خروج 163 شرکت از تهران

جاسبی: به میز نچسبیده ام

تهران امروز:

غرب علیه بیانیه تهران

آمریکا پیش نویس قطعنامه خصمانه ای علیه ایران را به شورای امنیت ارائه کرد

گام مجلس برای وقت دانشگاه آزاد

جام جم :

وکیلی راد پس از آزادی از زندان فرانسه: جهنم را گذراندم

بزرگترین شرکتهای دولتی ازتهران می روند

دستگیری دومین قاتل سریالی زنان در قزوین

جوان:

فهرست اخراجیهای دولت از تهران اعلام شد

کسایی زاده هم رفت

حقله تغییرات مدیران نفتی کامل می شود

علی وکیلی راد از جهنم به بهشت آمدم

جمهوری اسلامی:

میزان افزایش حقوق کارمندان به زودی اعلام می شود

رئیس مجلس: نباید گول فریبکاری غربیها را بخوریم

علی مطهری: خواست غربیها این بود که اورانیوم غنی شده از ایران خارج شود

حمایت:

غربیها به دست و پا زدن افتادند؛ پاسخ غیر منطقی غرب به بیانیه تهران

خروج 163 شرکت و سازمان دولتی از تهران

کانون وکلا نیازمند ارتباط عمیق با دستگاه قضایی

دنیای اقتصاد:

به رغم حسن نیت ایران، طرح جدید آمریکا به شورای امنیت رفت

واکنش به زمزمه تحریمهای جدید

در گفتگوی دنیای اقتصادی با محمد رضا لطفی بررسی شد؛ خلاء های اقتصاد موسیقی در ایران

طرح جدید دولت برای بازار اجاره

سیاست روز:

پروژه ناتو برای ترور در تهران

همایش پر از تعارف حول "توسعه دریا محور"

از سوی پلیس فرانسه صورت گرفت؛ سرکوب پرستاران معترض در پاریس

شرق:

گزارش شرق از پرداخت دیه به جان باختگان یک سقوط

حق شکایت از توپولف را ندارید

انتقاد باهنر از حذف احزاب اصلاح طلب

فرهنگ آشتی:

مصلحی: وضعیت فتنه با سرکوبی که پیدا کرده نمی تواند حرکتی داشته باشد

افزیش حقوق کارمندان

نشست در میدان منیریه هنوز ادامه دارد

افزایش 15 درصدی شهریه مدارس غیر انتفاعی

فرهنگ و عدالت:

وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ ارائه گزارش پارتی بازیها در کشور

طی روزهای آینده اعلام می شود؛ خبرهای خوش دولت از افزایش حقوق کارمندان

تلاش آمریکا برای ارائه چهارمین قطعنامه علیه ایران: تحریم قانع کننده ترین پاسخ به توافق تهران است!

وزیر امور خارجه ترکیه: ایالات متحده چشمان خود را باز کرده و بیانیه را دقیق بخواند

کاروکارگر:

با تصویب 177 نماینده؛ مجلس از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص می کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: کارخانجات شهرک صنعتی بردسکن در آستانه تعطیلی قرار دارند

در پی آتشبازی نیروهای ارتش رهبران مخالف در تالیند تسلیم شدند

کیهان:

دیروز منتشر شد؛ تازه ترین اعترافات ریگی دریافت لیست ترور از موساد و سیا

خروج 163 شرکت و انتقال پادگانها برنامه های دولت برای تمرکززدایی از تهران

سید حسن نصرالله: بیانیه تهران پیروزی بزرگ سیاسی و معنوی ایران بود

همشهری:

قالیباف در مراسم تقدیر از برگزار کنندگان کاروانهای راهیان نور ولایت: اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه از مهمترین آرمانهای انقلاب است

دولت اعلام کرد؛ اسامی شرکتها و موسسات دولتی که باید از تهران بروند

تهران در تدارک پذیرایی از 2 میلیون زائر

هدف واقتصاد:

163 شرکت و سازمان دولتی باید از تهران بروند

اعلام اسامی اخراجیهای دولت از پایتخت

طی روزهای آینده اعلام می شود؛ خبرهای خوش دولت از افزایش حقوق کارمندان