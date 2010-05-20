آغاز آزمونهای فراگیرپیام نور از فردا/ آخرین مهلت دریافت کارت کنکور

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن اطلاعات ثبت نامی خود نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور اقدام کنند و پس از چاپ کارت شرکت در آزمون در صورت وجود نقص احتمالی به حوزه های رفع نقص کارت مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: داوطلبان آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد چنانچه درخصوص مندرجات مربوط به نام‌خانوادگی، نام، سال‌تولد، شماره‌شناسنامه، شماره ملی، موسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلیی، معدل مقطع کاردانی، سهمیه کارمندی و کدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب و همچنین در صورتی که نسبت به بندهای جنس معلولیت مغایرتی مشاهده کنند، باید برای اصلاح موارد فوق به باجه های رفع نقص مراجعه کنند.

توکلی اضافه کرد: آزمونهای کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از فردا در سراسر کشور آغاز می شود و حدود 135هزار نفر در مقطع کارشناسی، 11 هزار نفر در مقطع کاردانی به کارشناسی و 103 هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند.

وی با اشاره به محل برگزاری آزمون های فراگیر در استانهای کشور یادآور شد: آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور از فردا 31 اردیبهشت ماه به غیر از دو استان در سایر استان ها در مراکز استان برگزار می شود. این آزمون در استان مازندران در شهر بابل و در استان تهران در شهرهای حصارک، کرج و تهران برگزار خواهد شد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: آزمون کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نیز به غیر از استان مازندران در سایر استانها در مرکز استان برگزار می شود و تنها در استان مازندران برگزاری آزمون در شهر بابل خواهد بود.

توکلی تأکید کرد: برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

به گزارش مهر، آزمون نوبت نهم کارشناسی ارشد فراگیر در 54 کد رشته امتحانی و نوبت دوم کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) در 10 کد رشته امتحانی و آزمون بیست و یکم دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی در 23 گروه امتحانی روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود.