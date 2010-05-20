همایش مهندسی مکانیک ایران در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حجت هاشمی صبح پنج شنبه در جمع اساتید و دانشجویان صنایع دانشگاه بیرجند، افزود: برگزاری این همایش مهم در دانشگاه بیرجند فرصت مناسبی است که باید با برنامه ‌ریزی مناسب از دستاوردهای علمی این همایش بزرگ، استفاده شود.

‌وی از برگزاری دو نشست اولیه هماهنگی در گروه آموزشی مکانیک برای برنامه‌ ریزی این همایش خبر داد و گفت: این همایش مهم‌ ترین رویداد علمی در بخش صنعت مکانیک کشور است، که همه ساله با استقبال وسیع محققان دانشگاهی و صنعتگران داخلی و با حضور استادان دانشگاه‌ ها و مدیران ارشد صنایع تولیدی کشور در یکی از دانشگاه‌ های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور برگزار می‌ شود.

هاشمی به برنامه ‌های پیش‌ بینی شده در این همایش نیز اشاره کرد و بیان داشت: ارائه سخنرانیهای کلیدی، ارائه مقالات علمی به صورت شفاهی و پوستر، تقدیر از مهندسان برتر بخش صنعت کشور، تقدیر از پایان ‌نامه ‌های دانشجویی در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، تشکیل کارگاه‌های آموزشی، برگزاری نمایشگاه صنعتی و برپایی نمایشگاه تخصصی کتب مهندسی مکانیک از دیگر فعالیت ‌های جانبی مرتبط با این همایش است.

وی با بیان اینکه دوره هفدهم همایش مهندسی مکانیک ایران در دانشگاه تهران، دوره شانزدهم در دانشگاه کرمان، دوره پانزدهم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دوره چهاردهم و سیزدهم در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده است، تصریح کرد: دوره نوزدهم این همایش در دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد که این موضوع نشان‌ دهنده قابلیتهای علمی و توانمندی‌ های فنی دانشگاه بیرجند است.

معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند در پایان به سابقه گروه فیزیک دانشگاه بیرجند اشاره کرد و یادآور شد: گروه آموزشی مکانیک دانشگاه بیرجند با 17 سال سابقه علمی و آموزشی هم ‌اکنون در یک رشته کاردانی، دو رشته کارشناسی، سه رشته کارشناسی‌ارشد و یک گرایش دکتری فعالیت دارد.