اوتانبایف رئیس جمهوری قرقیزستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دولت موقت قرقیزستان اعلام کرد که خانم اوتانبایف تا 31 دسامبر سال 2011 به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان خواهد بود.

اوتانبایف در پی ناآرامیها در قرقیزستان و برکناری دولت قربان بیک باقیف رئیس جمهوری سابق این کشور و فرار وی به بلاروس بر سر کار آمد.

دولت موقت قرقیزستان با اعلام ریاست جمهوری اوتانبایف همچنین اعلام کرده است که وی پس از پایان دوره خود دیگر حق شرکت در انتخابات را ندارد.

گرچه قرقیزستان هنوز هم دچار تنشها و درگیریهای اجتماعی است اما کارشناسان بر این باورند که روند امور در کشور به سمت ثبات در حرکت است.