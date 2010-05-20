  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

150 خبرنگار و مربی گلستان در اردوی مناطق ویژه قم شرکت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: 135 نفر از مربیان آموزشی و 15 نفر از خبرنگاران استان در اردوی آموزشی زیارتی معلمان و مربیان آموزش و پرورش مناطق ویژه در قم شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام یوسف ادبی صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: ارتقای سطح آگاهی دینی و مذبی معلمان، توجیه و بیان نسبت به تهاجم وهابیت و القاء شبهات، کادرسازی نیروی فرهنگی از افراد بومی، بالا بردن سطح شناخت و آگاهی فرهنگیان نسبت به عقاید و آداب ررسوم پیروان مذاهب اسلامی و معرفی و نشر فرهنگ اهل بیت (ع) بین نوجوانان و جوانان از اهداف این اردو بوده است.

وی اظهار داشت: این سفر سه روزه که 27 اردیبهشت ماه پایان یافت، علاوه بر اهداف آموزشی و زیارتی موجب دور هم جمع شدن، معلمان شیعی و سنی و همزیستی مسالمت امیز در کنار هم و بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در این اردو، کلاسهایی در زمینه پیامبر شناسی و خداشناسی، فرهنگ تقریب و وحدت برگزار شد.
 
حجت الاسلام ادبی بیان داشت: آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی کشور در نشست با خبرنگاران گلستان، وحدت را یکی از آموزه های بزرگ و سنت دانست که در تقریب هدف توام کردن مذذاهب نیست زیرا مذهب حجت است و تقریب مقدمه وحدت و وحدت یکی از اصول اجتماعی اسلام است.
کد مطلب 1086229

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها