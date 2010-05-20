ساماندهی چهار پایانه مرزی آذربایجان غربی باید تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، شهریار افندی زاده ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امسال 100 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز پایانه‌های بازرگان، سرو، تمرچین و پلدشت اختصاص یافته است هم مرز بودن آذربایجان غربی با سه کشور خارجی فرصت بی نظیری در راستای افزایش تبادلات اقتصادی بشمار می آید که لازم است مسئولان استانی از ظرفیتهای استان استفاده بهینه داشته باشند.

وی از ترانزیت‌ و جابجایی هفت میلیون تنی کالا و رشد 21.1 درصدی آن در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: تصویب آیین‌های روانسازی ترانزیت، تعامل بین ارگان‌های مربوط به ترانزیت، توسعه پایانه‌های مرزی و تقویت مسیرهای ترانزیت عامل اصلی رشد و افزایش ترانزیت کالا در سال گذشته بود.

افندی زاده خاطرنشان کرد: برای افزایش توان در زمینه راه، باید تلاش شود تا از بخش خصوصی حمایت شده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اتمام پروژه‌های استان آذربایجان غربی‌ به صورت فاینانس در زمینه ایجاد خط راه‌آهن فراهم شود.

این مسئول با بیان تقویت و تفویض اختیارات استان‌ها و شهرستان‌ها‌ گفت: با بررسی عملکردها سعی داریم اختیارات ادارات استانهارا بیشتر کنیم تا انجام پروژه‌ها تسریع یابند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با بیان اینکه اتصال مراکز استان‌ها را از طریق راه آهن ضروری است در آینده نه چندان دور تحقق یابد، اضافه کرد: روند طرح راه آهن ارومیه - مراغه با نظارتها و پیگیریهای لازم در حال اجراست.